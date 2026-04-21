Incendiu mortal în Prahova. Un bărbat de 69 de ani a fost găsit decedat într-o locuință care a luat foc

Un incendiu puternic a izbucnit în noaptea de 20 aprilie 2026, în jurul orei 23:30, la o locuință din comuna Provița de Jos, sat Drăgăneasa. Flăcările au cuprins rapid întreaga casă, iar intervenția pompierilor a fost contracronometru, existând suspiciunea că o persoană s-ar afla în interior.

La fața locului au fost mobilizate de urgență echipaje ale Detașamentului de Pompieri Câmpina, care au intervenit cu două autospeciale de stingere, o autocisternă și un echipaj SMURD.

În momentul sosirii salvatorilor, incendiul se manifesta generalizat pe o suprafață de aproximativ 80 de metri pătrați. Pompierii au acționat pentru localizarea și lichidarea focului, reușind să împiedice extinderea acestuia la o altă construcție din aceeași curte.

Din păcate, în interiorul locuinței a fost descoperit trupul unui bărbat în vârstă de 69 de ani, care nu a mai putut fi salvat.

Potrivit concluziilor preliminare ale pompierilor, incendiul ar fi fost provocat de o țigară aprinsă lăsată nesupravegheată în apropierea unor materiale combustibile.