Un urs a fost filmat într-o gospodărie din Valea Călugărească. Reacția autorităților VIDEO

Un urs a fost filmat de camerele de luat vederi amplasate la o stupină din Valea Călugărească. Animalul, care a dat iama în stupi, urmează să fie relocat în regim de urgență.

Ursul a dat atacul, sâmbătă noapte, într-o stupină din satul Schiau din comuna Valea Călugărească. Animalul a fost surprins de camerele de luat vederi amplasate în zona stupinei.

Vizita ursului la stupină a continuat, se pare, și pe parcursul altor nopți, însă din fericire nu a atacat niciun om.

Culmea este că până acum nu au mai existat sesizări de acest fel, iar ultima sesizare cu privire la prezența unui urs ar fi avut loc în zona Valea Cucului, la Iordăcheanu.

Un cititor al Observatorulph.ro ne-a trimis imagini cu ursul care s-a delectat, câteva nopți la rând, cu miere.

Ursul care a atacat stupina va fi relocat

„Am constituit echipa de intervenție. Am anunțat Jandarmeria și AJVPS Prahova. Am încheiat un contract cu aceștia pentru prestări servicii de permanență pentru intervenție imediată privind prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urși brun. Am încheiat un contract de prestări servicii cu medicul veterinar și acum urmează să intervenim pentru relocarea ursului”, a precizat Ioana Neagu, primar Valea Călugărească.