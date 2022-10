Cazul mașinilor de serviciu parcate la bloc. ”Autoutilitara mea este mai mică decât un Audi Q7 sau un BMW X5”

Un cititor susține că șoferii care dețin autoutilitare de mici dimensiuni, din categoria N1 și care nu pot parca la bloc sunt discriminați față de locatarii care au în proprietate mașini din categoria SUV-urilor.

Scrisoare deschisă pentru conducerea Primăriei Ploiești:

În hotararea Consiliului Local nr 253 din 29 iulie 2021 privind interdicția parcării la bloc sunt încadrate și autovehiculele N1. Nu vi se pare un pic deplasat ? Practic dimensiunea unei astfel de autoutilitare este echivalenta cu cea a unui autoturism. De multe ori o autoritara N1 este mult mai mica decât un Audi q7, Range Rover, Vw Touareg, sau BMW x5.

Este discriminare ca eu sa fiu privat de utilizarea unui loc de parcare doar pentru ca scrie în talon N1, iar alții cu mașini de serviciu autoturisme să nu aibă interdicție.

Va aduc în atenție aspectul ca sunt mașini ce par de tip turism, dar sunt încadrate în talon N1 (puteți întreba persoane care aduc mașini SH în special din Franța, Belgia, Danemarca etc.). Cum verificați mașinile de acest gen? Iar intervine discriminarea.

În plus, sunt familii care au 2, 3 mașini, puteți impozita suplimentar mașinile înscrise pe o adresa, nu neapărat pe persoana (pot avea acelasi domiciliu un soț și o soție, fiecare cu câte o mașină inscrisa pe fiecare).

Puteți impune un sistem de taxare suplimentara a posesorilor de autoutilitare (abonament anual) dacă tot vreți sa atrageți bani în buget.

O alta speță ar fi cea a zonelor unde putem parca mașinile. Oare primaria își asuma responsabilitatea ca îmi supraveghează mașina și o sa răspundă (despagubeasca) în cazul în care este sparta mașina sau lovita in parcare speciale? Cum ar trebui sa las eu masina acolo la terminarea programului? Am asigurat transport de acolo pana acasă cu curse regulate plătite de primărie?

Cât timp firma pentru care lucrez plătește impozite (mai mari) pentru autoutilitara care o conduc de ce mi se ia dreptul de a parca mașina acasă după o zi în care lucrez tot pentru ca firma sa aibă cifra de afaceri din care(revin) plătește taxe și impozite?

Faptul ca voi ma privati de un beneficiu acordat de compania mea cum vi se pare? Da, firmele ne lasa masinile acasa pentru a da randament la munca, firma face profit din care plateste taxe si impozite, implicit pe voi! Am parcat masina unde vreti voi prin aceste hotarari, in drum spre casa de 2 ori am fost la un pas de a fi muscat de caini, unde sunt hingherii?

Aveți atâtea probleme în oraș, în primul rand cea a gunoaielor, gropilor, marcaje rutiere (care au început într-un final sa apara doar pe arterele importante), mașini abandonate (si va legați de cei care au utilitare, oameni care sunt printre cei ce pun economia în mișcare).

Noi nu avem apa calda in ditamai orasul de la 1 august si oamenii sunt amendati pentru niste hotarari abuzive. Ar trebui sa va dam in judecata? Daca vrem sa ne punem centrala asteptam 1000 de ani si de avize si platim taxa de taxa, dar a trebuit sa suportam (nu ma intereseaza galceava politica, nu am avut, nu am si nici nu voi avea vreodata culoare politica).

Vreti sa aduceti bani la buget? Stingeti lumina in primarie noaptea (Nu o data am trecut si am constatat ca era lumina aprinsa pe 2-3 etaje).

Mai mentionez un lucru, am fost amendat acum 2 zile, mai exact eu si inca un vecin, desi in fata blocului mai era parcata o a treia autoutilitara, el neavand roata blocata. De ce? Se pare ca legislatia nu se aplica in mod egal pentru toata lumea.

Va atasez si alte poze in care va intreb de ce nu actionati:

– a, ma scuzati, in una din poze este un BMW X6 stationat inca de dimineata pe Republicii in dreptul indicatorului ce nu permite acest lucru(si nu stim cine este proprietarul unei masini de aproape 100000 de euro)

– in alta poza este o autoutilitara stationata la ora 20:30(cu aproximatie) tot pe Republicii, pe un colt de intersectie la 10 metri de o trecere de pietoni.

Aplicati legea pentru toata lumea! Vad ca unii suntem amendati, altii nu!

Mai am la dispozitie 13 zile in care sa ma gandesc daca va platesc amenda primita sau o contest.

Astept un raspuns din partea dumneavoastra in care sa justificati aceasta hotarare in special pentru autoutilitarele N1 care nu au dimensiuni mai mari decat o masina normala. Cu o N1 ocupam un loc de parcare, celelalte autoutilitare sunt alta poveste, avand dimensiuni mai mari intr-adevar ocupa mai mult loc si incurca traficul.

In cazul in care nu voi primi un raspuns clar, logic, in care sa imi explicati hotararea, ma gandesc foarte serios sa actionez primaria in instanta, dar o sa cer si plata cheltuielilor de judecata, precum si despagubiri si daune morala pentru fiecare zi incepand de la data trimiterii acestui mail ca sunt discriminat comparativ cu alti cetateni, datorita faptului ca masina mea N1 nu este mai mare decat a altora, eu nu pot parca acasa linistit (DEX: discriminat = A face deosebire, a face distincție.).

Soluții exista cu siguranță, trebuie doar sa va doriți sa le aplicați, am fost unul din cei care au votat cu ambele mâini actuala conducere a Primăriei Ploiești și cu toată sinceritatea nu vreau sa regret acest lucru.