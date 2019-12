Cum poți deveni șofer la 16 ani. Acte și condiții necesare

Nerăbdători să devină șoferi, tot mai mulți adolescenți apelează la școli unde se predau cursuri pentru obținerea categoriei de permis B1.

Maşinile pe care le pot conduce au cel mult 550 de kilograme şi o putere a motorului de 15 kilowaţi şi pot merge cu cel mult 50 kilometri pe oră.

Potrivit ccadmis.ro, cursantul trebuie să fi împlinit 16 ani, să fie apt medical și sa nu fi fost condamnat , prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru o infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice.

Acte necesare:

Aviz psihologic valabil 1 an;

Fisă medicală auto valabilă 1 an;

Certificat de cazier judiciar valabil 6 luni;

Copie dupa Buletin de Identitate / Carte de Identitate;

Fisă de scolarizare realizată la sediul şcolii;

Taxa Permis 68 lei ( se achita la Trezorerie sau la Posta Romana).



Pregătirea teoretică include 14 ore legislatie rutiera, 2 ore legislatie specifica, 4 ore conducere preventiva si ecologica, 2 ore de prim ajutor si 2 ore pentru cunosterea si intretinerea autovehiculului



Pregătire practică constă în 30 de ore de șofat pentru deprinderea artei conducerii pentru categoria B1.



Examentul Auto

Examenul pentru obtinerea permisului de conducere consta in sustinerea unei probe teoretice de verificare a cunostintelor respectiv in rezolvarea unui chestionar cu 26 de intrebari, in 30 de minute, cu minim 22 raspunsuri corecte pentru promovarea acestui examen si a unei probe practice de verificare a aptitudinilor si comportamentului corespunzatore categoriei de permis solicitate, impreuna cu un examinator din partea DRPCIV.