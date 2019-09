VIDEO. Ce a înregistrat camera de bord a unei mașini lăsată la spălătoria auto din subsolul AFI Ploiești. Reacția conducerii: ”Nu s-a întâmplat nimic ilegal!”

O clientă a spălătoriei din subsolul mall-ului AFI Ploiești a postat pe Facebook imagini surprinse de camera de bord a mașinii care a fost ”alergată” de către un angajat.

Imaginile sunt însoțite de următorul comentariu: ”Ieri, 15.09.19 am lasat masina la spalatorie in Afi Ploiesti. Ceea ce vedeti pe filmare s-a intamplat dupa ce masina a fost preluata de baietii de la spalatorie”:

Proprietara mașinii a explicat pentru observatorulph.ro ce s-a întâmplat:

”In cursul zilei de duminica am parcat mașina in zona vip din subsolul mall-ului Afi. Am lăsat cheile ca aceasta sa fie spălată.(intre timp am fost la Starbucks) Mașina a fost preluată de băieții de la spălătorie urmând ca tot ei sa o aducă înapoi in zona vip unde am lăsat-o . Un traseu normal presupune scoaterea mașinii prin zona cu bariera și intrarea in spălătorie. Nicidecum ture in jurul parcării. Avem instalată pe mașina o camera “dash cam”. In cursul zilei de luni am hotărât sa scoatem cardul sim sa vedem ce s-a mai întâmplat. Acel video pe care l-ați văzut și dumneavoastră impreuna cu încă vreo 2 erau salvate într-un folder “emergency”. ( este o opțiune a camerei care atunci când detectează mișcări violente salvează automat in acest folder). Avem desigur și alte filmări cum mașina era spălată ceea ce demonstrează ca era la ei. De asemena același traseu făcut de ei este filmat și din spate întrucât avem camera și pe spate.

După ce am postat video ul am fost contactata de managerul spălătoriei și mi-a spus ca a aflat cine a condus mașina in felul acela și ca ii vor desface contractul de munca. Mi-a cerut și sa sterg video.ul. Am făcut o plângere și la Afi. Ulterior am fost contactata de cineva de la ei si mi-au spus ca s-au uitat pe camerele de supraveghere si mașina era condusă normal. Ceea ce nu este adevărat, potrivit filmărilor de pe mașina. De asemenea și-au cerut și scuze, dacă nu gresesc. Prin video-ul pe care l-am postat nu am intenționat in niciun fel sa obțin ceva de la cineva. Îmi doresc sa se schimbe serviciile, sa se imbunătățeasca iar review-urile consumatorului sa conteze și in România la fel de mult ca in afara țării”.

Contactat de observatorulhp.ro, reprezentantul spălătoriei auto a respins acuzațiile:

”Am discutat atât cu clienta, cât și cu reprezentanții mall-ului despre acest incident. Le-am explicat că angajatul nostru doar a preluat mașina lăsată în parcarea pentru clienții VIP și a dus-o la spălat, acest serviciu fiind oferit gratuit clienților posesori de VIP Club Card AFI. Nu s-a întâmplat nimic ilegal. Camera video înregistrează imaginile la o viteză mai mare decât se întâmplă în realitate. Vom renegocia contractul pentur a evita, pe viitor, astfel de situații”.