Admirați-le în toată splendoarea lor! Triburile de cocalari din Ploiești transformă orașul în cocină

Sunt peste tot, în toate cartierele Ploieștiului. Producătorii de semințe ambalate ar trebui să le ridice statuie pentru faptul că afacerile le sunt prospere.

Covoare de coji de semințe, cutii de bere, peturi, salivă distribuită cu generozitate din ”aspersoarele ambulante”, înjurături. Desigur, sunteți familiarizați cu peisajul, asta neînsemnând că sunteți și dispuși să îl acceptați.

S-ar putea face ceva? Dacă Poliția Locală și Poliția MAI ar patrula mai des și ”i-ar rupe” cu amenzi, dacă i-ar obliga să măture, să muncească în folosul comunității.

Mesajul cititoarei care a pozat nesimțirea în cea mai pură formă:

”Apelez la bunavointa dvs. de a posta acest mesaj si de a-l trimite si politiei pentru un punct de vedere. Seara de seara, in cartierul Mihai Bravo (zona Maxi-Farma / Profi), suntem deranjati seara de seara in intervalul 20:30-00:00 de catre grupul din pozele atasate (in poze nu sunt toti). Acestia isi petrec serile aruncand coji de seminte si doze goale in fata blocului nostru, facand o galagie nu prea usor de suportat la aceste ore. Copiii lor lovesc masinile din parcare cu mingea si se urca cu picioarele pe capote.

In mai multe seri au trecut echipaje de politisti comunitari, insa nu le-au atras atentia (cum de altfel nu observa nici masinile parcate pe strada, blocand masinile din parcare pentru zeci de minute bune). Intr-o seara, pe la 23:00 au venit jandarmii, dar le-au luat doar datele. Nimic nu s-a schimbat de atunci si noi am dori sa ne bucuram de liniste, curatenie si masini nelovite. Nu mi se pare deloc normal ca linistea publica sa fie perturbata intre aceste ore, mai ales de catre un grup de indivizi care nu apartin blocurilor din vecinatate. Astept cu interes un raspuns!”

Observatorulph.ro a trimis imaginile în atenția IPJ Prahova. Revenim cu măsurile pe care instituția ne-a asigurat că le va lua.

