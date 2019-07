Rezultate Titularizare 2019 în Prahova. Ce note au luat candidații la un post în învățământ

Rezultatele aspiranților la un post de educator/învățător/profesor au fost afișate la orele prânzului și în Prahova, cu ceva întârziere față de celelalte județe. Timpul de așteptare i-a ținut ca pe ace pe cei peste 600 de aspiranți prahoveni la un post titular.

Rezultatele au fost afișate pe site-ul inspectoratului Școlar Prahova.

La cele 162 de posturi titularizabile (pe perioadă nedeterminată) se pot gândi doar cei care au luat peste nota 7 la disciplina de examen, dar și la inspecția de la clasă.

Cei care au note între 5 și 7 vor avea șansa unui post pe perioadă determinată, în timp ce candidații cu note sub 5 vor trebui să-și ia gândul de la catedră, cel puțin, în acest an. Ei nu vor mai putea susține examenul în acest an decât la o a doua disciplină la care nu au dat această evaluare.

În Prahova au fost validate pentru examen peste 800 de dosare, însă în urma retragerilor, dar și a absențelor de la examen, titularizarea a mai fost susținută de puțin peste 600 de candidați.

La concurs, per total, au fost scoase aproape 1500 de locuri, dintre care doar 162 sunt titularizabile.

