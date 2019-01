Tânăra care a căzut din autobuz, prin geam, la Ploiești, țintuită la pat în județean. Este ignorată de conducerea TCE, iar avocata caută martori

Pe 9 ianuarie, o tânără a ajuns în stare gravă la spitalul județean de urgență din Ploiești, după ce a căzut dintr-un autobuz al TCE, prin geam, direct pe carosabil. Avocata victimei face un apel pe Facebook pentru identificarea martorilor accidentului, astfel încât cei ce se fac vinovați să fie trași la răspundere.

UPDATE Reprezentanții IJP Prahova au transmis observatorulph.ro că în cauză a fost întocmit un dosar penal în care se efectuează cercetări pentru vătămare corporală din culpă. Victima nu a putut fi audiată până acum din cauza stării de sănătate.

În postarea de pe Facebook, avocata victimei povestește ce s-a întâmplat în acea seară și trage un semnal de alarmă privind modul în care este anchetat acest accident:

”O tânără era cu rudele pe scaun iar autobuzul se afla la Petrolul statia cu spitalul.Fata s-a ridicat pentru a face loc unei alte rude ce se afla pe un alt scaun. Geamul de care s a sprijinit s a desprins apoi imediat s a facut cioburi.

Soferul autobuzului cu casti la urechi n a auzit nimic pornind autobuzul .

Fata a căzut prin geamul spart al autobuzului aflat în mers. In cap.

Soferul a crezut ca e o sacosa cazuta.

Norocul fetei cu un echipaj de politie aflat in spate care a alertat cu mijloace acustice si luminoase soferul autobuzului

Autovehiculul trecuse de inspecţia tehnică în urmă cu două luni iar prin februarie anul 2018 se schimbase geamul autobuzului din care fata a căzut în timpul mersului la Ploiești

Medicii au fost chemați după ce tânăra a ajuns pe carosabil, ea fiind dusă la Spitalul Județean de Urgență Ploiești.

Poliţia NU a deschis un dosar penal pentru vătămare corporala

ACUM se fac doar verificari.

Dupa ce vom avea un certificat medico legal vom putea formula plangerea penala.

Tanăra a suferit un traumatism lombar şi un traumatism cranio-cerebral.

Coma a intervenit pre-operator.

A fost intr o stare foarte grava.

Fata NU se poate ridica din pat.

IPJ Ph nu s-a deranjat dar nici regia de transport din Ploiesti s-o viziteze la spital din 9 ianuarie copila fiind tot acolo

Azi am fost la ea la spital.

Apoi am fost la IPJ Ph.

AM NEVOIE OAMENI BUNI DE AJUTORUL VOSTRU MARTORI DIN ACEA ZI.

Martori majori de preferat.

Multumesc”

Cei care pot da detalii sunt rugați s-o contacteze pe avocată pe Facebook.

Foto (sursa: Facebook)

La două săptămâni după accident, tânăra este țintuită la pat, în spitalul județean

Cum arăta tânăra înainte de accident

