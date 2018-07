InfoCons: Cât zahăr conține înghețata din comerțul românesc?

Informațiile sunt bazate pe studiul realizat de InfoCons pe 39 de produse de tip înghețată, produsele fiind prezente în comerțul din România.

În cadrul studiului au fost analizate 39 de produse cu următorii producători/distribuitori: ELION IMPORT EXPORT S.R.L., Froneri Ice Cream Romania S.R.L., MARESI FOODBROKER, Metro Cash & Carry Romania S.R.L., METRO Cash&Carry Romania S.R.L., Nestle Romania S.R.L., Produs in Franta, Produs in Italia, Produs in Polonia, Produs in Romania, S.C. ALPIN 57 LUX S.R.L., S.C. Auchan Romania S.A., S.C. Macromex S.R.L., SC Auchan Romania SA, Serpico Trading S.R.L., Unilever Distribution S.R.L., Unilever South Central Europe S.A..

Sorin Mierlea, președinte InfoCons:

"Mâncăm zahăr în pâine, pe pâine. Bem zahăr. Ne spălăm de multe ori pe dinți cu zahăr. Practic, trăim cu zahărul zi de zi. Nu trebuie să uităm însă că zahărul, pe lângă faptul că ne face viața mai dulce, ne poate crea și foarte multe probleme, mai ales de sănătate.

Haideți să fim informați, să citim ceea ce cumpărăm, ceea ce mâncăm, și să nu uităm, mai ales când discutăm de anotimpul de vară, - când dorim să bem o bere cu fructe sau o băutură carbogazoasă, să ne răcorim cu apă sau limonadă cu gheață, dar mai ales când mancăm o înghețată - să verificăm că ceea ce mâncăm este cu adevărat înghețată și nu zahăr înghețat."

Ca urmare a realizării acestui studiu, produsele cu cel mai mic conținut de zahăr au fost:

Denumire produs Denumire explicita Brand Glucide

g/100g Zaharuri

(din glucide) g/100g Nestle Joe Vafa Cacao 51g Vafa (10%) cu inghetata de cacao si glazura (10%) de cacao Nestle Joe 34.1 3.8 Auchan Glace Chocolat 536 g / 1000 ml Auchan 12.8 11.9 Algida Big Milk Yogurt Caramel Ice Cream 570g Inghetata cu iaurt si sos caramel (26%) Algida 15 13 Corso Splash caramel cocoa sauce 506 g / 900 ml Corso 14 13

La polul opus, produsele cu cel mai mare conținut de zahăr au fost:

Denumire produs Denumire explicita Brand Glucide

g/100g Zaharuri

(din glucide) g/100g Auchan inghetata cu aroma de fructe si topping de amarena 510 g / 1200 ml Auchan 32.7 29.8 Siviero maria panna cotta 500 g / 1000 ml Siviero maria 30 29 Aloma caramel cu sirop de cacao 475 g / 900 ml Aloma 31 28.6 Autentic Rom 500g Inghetata cacao si cu aroma de rom, cu topping cu cacao si aroma de rom si decor de ciocolata Autentic ROM 31.2 28.4

Rezultatele complete ale studiului pot fi regăsite aici.