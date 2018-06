Telekom scoate din grila TV 11 programe. NATIONAL GEOGRAPHIC se află printre ele. Ce mesaj primesc abonații

”Cu siguranță sunt mulți nemulțumiți dar nepăsători la modul cum unii abuzează de bunătatea altora.

Am un contract la Romtelecom, pachetul include: telefon fix, internet și cablu. I-am ales pe ei pentru ca în aceea perioada doar cu ei puteam avea internet. De vreo 4 ani tot abuzeză. Mi au mărit abonamentul foarte mult, când am întrebat de ce, mi-au băgat HBO ca să-mi închidă gura, program care l-am avut doar câteva luni. Când am întrebat de ce nu îl mai am, mi-au spus că a fost un cadou pentru câteva luni și dacă îl doresc trebuie să plătesc pentru el.😀

Ieri, primesc un mesaj pe TV că o să-mi retragă 11 programe, dar trebuie să fiu fericită pentru că primesc 3 în schimb. 3 programe de care nu a auzit nimeni 😠

În condițiile acestea eu o să renunț, altfel o să ajung să am programe câte degete la o mână și o să mi se ceară pentru fiecare program dorit bani cam cât valoarea abonamentului.”, este mesajul transmis de unul din cititorii noștri.