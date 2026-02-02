- Publicitate -
Bolojan trece testul votului de încredere în PNL. Schimbarea unor șefi din filiale a picat

Autor: Roxana Tănase
Bolojan
Foto: Premierul României, Ilie Bolojan

Ilie Bolojan a primit, luni, votul de încredere al colegilor liberali, însă propunerea privind schimbarea unor șefi din filiale a fost blocată.

Liderii din Biroul Politic Național al Partidul Național Liberal s-au reunit la Vila Lac, din București. Ilie Bolojan a cerut un vot de încredere pentru a testa sprijinul intern.

Demersul a avut loc în contextul în care tot mai mulți liberali au lansat critici la adresa măsurilor bugetar-fiscale adoptate de Guvern.

Conform comunicatului PNL, în urma votului secret, au fost înregistrate 47 de voturi pentru și 3 împotrivă, „confirmând sprijinul majoritar al conducerii partidului pentru actualul lider PNL”.

Liberalii au discutat și schimbarea conducerii în zece organizații județene, care au obținut un scor slab în alegeri. Propunerea nu a întrunit numărul necesar de voturi: 35 de membri au votat pentru, 6 împotrivă și 9 s-au abținut. Alți cinci lideri PNL au absentat de la vot.

