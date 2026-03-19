As Medica Bucov își extinde echipa medicală cu Dr. Cristina Cutulab, specialist în chirurgie plastică și reconstructivă

As Medica Bucov își extinde echipa medicală prin colaborarea cu Dr. Cristina Cutulab, medic specialist în chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă.

Dr. Cristina Cutulab este absolventă a Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, iar formarea sa include și studii în cadrul Universității Politehnica din București, care i-au oferit o perspectivă interdisciplinară asupra proceselor de vindecare și recuperare.

Activitatea sa este orientată în special către chirurgia plastică reconstructivă și procedurile de mică chirurgie realizate în regim ambulator. Are experiență în evaluarea și tratamentul pacienților cu plăgi, arsuri, traumatisme complexe, defecte de părți moi și leziuni cutanate.

În cadrul As Medica Bucov, pacienții pot apela la consultații și proceduri precum:
• tratamentul plăgilor acute și cronice
• excizia leziunilor cutanate benigne
• extracția de corpi străini
• tratamentul unghiei încarnate
• revizia cicatricilor și corecția defectelor cutanate
• proceduri de mică chirurgie reconstructivă cu anestezie locală

”Prezența acestei specialități într-un centru medical complex permite o abordare integrată a cazurilor, în corelație cu celelalte servicii disponibile în cadrul As Medica Bucov, inclusiv medicină internă, gastroenterologie și imagistică avansată (CT, angio-CT).
Prin cooptarea Dr. Cristinei Cutulab în echipa AS Medica Bucov, spitalul își completează serviciile medicale dedicate pacienților care au nevoie de evaluare, tratament și recuperare funcțională” au transmis reprezentanții Spitalului AS Medica Bucov.

Pentru programări sunați la: 0344.111.465 sau 0371.046.882 sau 0730.604.504.

