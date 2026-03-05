Guvernul extinde lista de medicamente compensate și gratuite: 33 de tratamente noi disponibile

Joi, 5 martie 2026, la propunerea Ministerului Sănătății, Guvernul a aprobat o nouă actualizare a listei de medicamente gratuite și compensate. Astfel, 33 de medicamente noi intră pe lista de gratuite și compensate. Pentru alte 19 medicamente se extind indicațiile terapeutice.

Potrivit ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, aceasta este una dintre cele mai ample actualizări ale listei din ultimii ani. „În doar 7 luni am extins lista medicamentelor compensate cu peste 90 de medicamente și indicații terapeutice noi”, a anunțat acesta.

Ce înseamnă extinderea listei

„Înseamnă terapii moderne care ajung mai repede la pacienți. Pentru unele dintre aceste tratamente, oamenii ajungeau să plătească zeci de mii de euro din propriul buzunar pentru a avea o șansă la tratament.

Astăzi, aceste medicamente sunt gratuite sau compensate și devin accesibile în sistemul public de sănătate pentru cei care au nevoie de ele”, a scris ministrul pe Facebook.

Cu ocazia extinderii listei se introduce în sistem primul medicament radiofarmaceutic, Lutetium Vipivotide Tetraxetan, pentru tratamentul cancerului de prostată, alături de alte 14 medicamente noi în Programul Național de Oncologie,

Acestea sunt destinate tratamentului pentru:

melanom

carcinom hepatocelular

colangiocarcinom

mielom multiplu

macroglobulinemie Waldenström

limfoame

cancer pulmonar fără celule mici

cancer mamar

cancer de prostată

tumori solide cu mutații genetice

tumori gastro-intestinale stromale (GIST)

În același timp, este asigurat acces la tratament pentru boli grave și rare, precum:

arterită cu celule gigante

hemoglobinurie paroxistică nocturnă

amiloidoză ereditară cu transtiretină

miastenia gravis

tulburări din spectrul neuromielitei optice

deficit de lipază acidă lizozomală

boala Fabry

În plus, pentru 19 medicamente deja compensate se extind indicațiile terapeutice, ceea ce înseamnă că ele vor putea fi utilizate și pentru alte afecțiuni, inclusiv:

trombocitopenie severă la pacienți cu boală hepatică cronică

sindrom Lennox-Gastaut (formă severă de epilepsie pediatrică)

boala Niemann-Pick tip C

boala Still și artrită idiopatică juvenilă sistemică

alkaptonurie

nefropatie cu IgA

colită ulcerativă moderată sau severă

artrită psoriazică

artrită asociată entezitei și artrită psoriazică juvenilă

febră mediteraneană familială și sindroame autoinflamatorii rare

cancer pulmonar cu mutație BRAF

gliom la copii și adolescenți

limfom folicular recidivant sau refractar

cancer tiroidian diferențiat avansat

miastenia gravis generalizată și tulburări din spectrul neuromielitei optice

„Știu că pentru mulți dintre dumneavoastră lupta cu boala este, în fiecare zi, o încercare grea. Rolul nostru este să facem ca sistemul de sănătate să fie un sprijin real în această luptă.

Fiecare medicament introdus pe această listă înseamnă o șansă în plus la tratament, la timp câștigat și la speranță pentru pacienți și familiile lor.

Nu spun că sistemul este perfect. Știu că mai sunt multe de făcut. Dar schimbarea este în curs și vom continua să lucrăm pentru ca accesul la tratament să fie mai rapid, mai echitabil și mai aproape de nevoile reale ale oamenilor”, a declarat ministrul Sănătății într-o postare pe Facebook.