Spital AS Medica lansează în martie pachetul „Reset & Recuperare”: două proceduri pe zi, într-o ședință de 50–60 de minute

Pentru cei care resimt tot mai des oboseala, tensiunea musculară sau disconfortul acumulat după perioade aglomerate, Spitalul AS Medica propune, în luna martie 2026, o ofertă construită pe un principiu simplu: două proceduri într-o singură ședință, astfel încât să pleci „mai ușor” și cu o intervenție țintită pe nevoia ta.

Oferta se numește „Reset & Recuperare” și combină, zilnic, o procedură de bază cu încă o procedură la alegere (condiție fizică, relaxare/respirație sau recuperare).

Cum funcționează pachetul

În fiecare ședință (aprox. 50–60 de minute) ai o procedura de bază (inclusă în toate variantele) – masaj hidrojet „uscat” și a doua procedură: aleasă în funcție de obiectiv (antrenare rezistență / salină / fizioterapie BTL)

Ideea pachetului este una practică: să reduci starea de „încordare” prin componenta de relaxare și, în același timp, să ai o procedură complementară care să lucreze specific pe ceea ce te interesează.

Procedura de bază: masaj hidrojet „uscat” cu componentă multisenzorială

Baza tuturor pachetelor este WELLSYSTEM Medwave Touch + Spa Complete – un masaj hidrojet „uscat”, care include și masaj 3D pentru zona umerilor. Cu opțiunea Spa Complete, experiența este completată de elemente de ambient (lumină & culori, sunete, arome), pentru o relaxare mai profundă.

Trei variante, în funcție de obiectiv

Pachet A – „Energie & Condiție”

Hydrojet WELLSYSTEM + ședință de antrenare a rezistenței la efort

Este varianta gândită pentru cei care vor să revină treptat la mișcare după sedentarism și să lucreze la tonus și rezistență cardio ușoară–medie, adaptată nivelului.

Pachet B – „Respiră & Relaxează-te”

Hydrojet WELLSYSTEM + salină

O opțiune orientată spre relaxare și confort, potrivită pentru perioadele în care oboseala și stresul „se simt” în corp.

Pachet C – „Recuperare țintită” (la recomandarea medicului / în funcție de patologie)

Hydrojet WELLSYSTEM + 1 procedură de fizioterapie, dintre:

• Drenaj limfatic / presoterapie (BTL Lymphastim) – presoterapie pneumatică cu presiune setabilă

• SIS (BTL Super Inductive System) – terapie cu câmp electromagnetic de intensitate mare, folosită frecvent în recuperare neuromusculară și durere

• Magnetoterapie (BTL Magnetotherapy) – utilizată pentru susținerea proceselor de recuperare, conform indicației

• TECAR / radiofrecvență (BTL TR-Therapy) – radiofrecvență țintită, folosită în protocoale de recuperare

• Parafină (termoterapie) – pentru scăderea durerii și rigidității articulare în afecțiuni ușoare, după indicație, utilă mai ales la nivelul mâinilor

În această variantă, alegerea procedurii se face în funcție de recomandarea medicului și de obiectivul terapeutic.

Prețuri valabile doar în luna martie

O ședință care include două proceduri/50-60 min costă doar 250 lei. Spital AS Medica oferă un pachet PROMO pentru luna Martie 2025 de 5 zile la 1.000 lei (economisești 250 lei față de 1.250 lei). Pentru programări, puteți suna la 0730 604 504.