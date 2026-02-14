Ministrul Sănătății anunță concedieri pentru medicii care pleacă din spitalele publice la privat în timpul programului

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, vrea desfacerea contractelor de muncă în cazul medicilor angajați în spitale din sistemul public, dar care sunt prinși că, în timpul programului, se duc să lucreze la privat.

„Mă refer la cei care pleacă la ora 11:00 de la spitalul public, la cabinetul privat și, de cele mai multe ori, împreună cu pacientul. Dacă nu încetăm cu acest fenomen, care ne costă multe sute de milioane de lei pe an, sistemul de sănătate nu are cum să se facă bine. Eu am fost cel care a fost împotriva conceptului ca medicul să aleagă între public și privat. Nu este normal.

Medicul, după programul de la public, are dreptul să facă ce vrea cu profesia lui. Dar nu este corect ca, în timpul programului de la public, să activeze în programul de la privat.

Eu îmi asum să desfac contractul de muncă al medicului care este prins, în timpul programului de lucru la public, în altă zonă decât în cabinetul său din spital. Nu putem fi ipocriți și nu putem avea lombosciatică doar la spitalul public, dar apoi să stăm 12 ore în picioare în cabinetul privat”, a declarat ministrul Rogobete, citat de Agerpres.

Rogobete a mai precizat faptul că scutirile de gărzi vor fi reevaluate la nivel național, după evenimentul de la Constanța, unde 75% din personalul medical avea lombosciatică și scutire de gardă la spitalul public, dar toți medicii aveau activitate operatorie în privat.