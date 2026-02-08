Unde se află Prahova pe harta mortalității infantile din România

Rata mortalității infantile a crescut în România în 2024 la 6,6 decese la mia de copii născuți vii, cel mai ridicat nivel din ultimii zece ani, potrivit datelor definitive ale Institutului Național de Statistică prezentate de organizația Salvați Copiii România.

După mai mulți ani de scădere constantă, de la 6,8 la mie în 2016 la 5,6 în 2023, indicatorul a revenit pe un trend îngrijorător, iar România continuă să se situeze la aproape dublul mediei Uniunii Europene, estimată la 3,3 la mie.

Situația din Prahova

Conform hărții statistice aferente anului 2024, județul Prahova a înregistrat o rată a mortalității infantile de 5,7 la mie, situându-se sub media națională, dar fără a intra în rândul județelor cu cele mai bune rezultate.

Comparativ cu zonele apropiate:

Dâmbovița – 4,9 la mie

Ilfov – 4,0 la mie

București – 3,3 la mie (cea mai mică rată din țară)

Buzău – 6,5 la mie

Brașov – 7,8 la mie

Ialomița – 12,7 la mie (printre cele mai ridicate valori naționale)

Diferențe mari între județe

La nivel național, cele mai mici rate au fost înregistrate în:

București – 3,3 la mie

Olt – 3,4

Ilfov – 4,0

Tulcea – 4,2

Teleorman – 4,6

La polul opus se află:

Mureș – 13 la mie

Ialomița – 12,7

Suceava – 10,7

Satu Mare – 9,9

Botoșani – 9,8

Specialiștii explică aceste discrepanțe prin diferențele în dotarea maternităților, accesul gravidelor la servicii medicale și distanța până la unități specializate, factori care pot influența decisiv șansele de supraviețuire ale nou-născuților prematuri sau cu patologii complexe.

Cauzele deceselor

Din cele 952 de decese infantile raportate la nivel național:

220 au fost provocate de boli respiratorii;

208 de malformații congenitale sau anomalii cromozomiale;

33 de boli infecțioase și parazitare.

Potrivit experților, o parte dintre aceste situații ar putea fi prevenite prin intervenții medicale rapide și acces mai bun la îngrijire prenatală și neonatală.