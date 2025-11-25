Se închide Spitalul de Pneumoftiziologie Drajna? Reacția primarului

Aproximativ 100 de angajați al Spitalului de Pneumoftiziologie Drajna au semnat un memoriu, pe care l-au înaintat inclusiv Ministerului Sănătății, prin care reclamă faptul că unitatea medicală urmează să fie evacuată și închisă, ca urmare a lucrărilor de reabilitare realizate prin fonduri accesate de către Primărie. Primarul din Drajna, Violeta Gonțea (PNL), recunoaște că autorizația de funcționare a spitalului expiră pe 7 decembrie 2025, însă, urmează să fie întocmită documentația pentru o nouă autorizație emisă de către DSP Prahova (Direcția de Sănătate Publică). Întrebată dacă va fi închis spitalul, aceasta a răspuns scurt: „nu știu”.

Cadre medicale și personal sanitar auxiliar de la Spitalul de Pneumoftiziologie Drajna au completat un memoriu prin care își exprimă îngrijorarea profundă privind intenția de evacuare și implicit de închidere a unității medicale.

„Închiderea Spitalului de Pneumoftiziologie Drajna ar reprezenta un prejudiciu major pentru sănătatea publică și pentru populația vulnerabilă care depinde de serviciile sale”, semnalează angajații unității sanitare.

Sub protecția anonimatului, una dintre asistentele medicale susține că angajații au fost deja amenințați cu șomajul tehnic. Mai mult, spune aceasta, despre reabilitare se vorbește încă de acum trei ani, însă, în continuare, „corpul așa zis renovat nu are acoperiș și geamuri. Autorizația de funcționare expiră pe 7 decembrie 2025. Noi ce facem, rămânem pe drumuri? Avem copii, avem rate la bănci”, a transmis angajata spitalului din Drajna.

Textul Memoriului:

„Subsemnații, cadre medicale și personal angajat al Spitalului de Pneumoftiziologie Drajna, precum și reprezentanți ai pacienților și ai comunității locale, vă înaintăm prezentul Memoriu pentru a ne exprima îngrijorarea profundă privind intenția de evacuare și implicit de închidere a unității medicale, ca urmare a lucrărilor de reabilitare termică realizate prin fonduri accesate de Primărie.

Importanța Spitalului pentru comunitate

Spitalul de Pneumoftiziologie Drajna reprezintă de zeci de ani un punct medical esențial pentru:

tratarea pacienților cu afecțiuni respiratorii, inclusiv tuberculoză, boli pulmonare cronice și infecții respiratorii;

deservirea unei zone întinse, cu pacienți care nu au acces facil la alte unități medicale similare;

asigurarea continuității tratamentelor și monitorizării pacienților cronici;

reducerea presiunii pe spitalele județene și regionale.

Închiderea sau evacuarea intempestivă a spitalului ar avea consecințe grave asupra sănătății publice, mai ales într-un domeniu atât de sensibil precum pneumoftiziologia.

Situația actuală

Am fost informați că, în urma accesării fondurilor pentru reabilitarea termică a clădirii, Primăria a invocat necesitatea evacuării spitalului și încetarea activității medicale în această locație. Dorim să subliniem:

Reabilitarea unei clădiri destinate serviciilor medicale nu poate avea ca rezultat desființarea serviciului medical în sine;

Fondurile europene sau guvernamentale accesate pentru modernizare sunt menite să îmbunătățească infrastructura, nu să lase comunitatea fără servicii medicale;

Orice decizie de relocare, reorganizare sau sistare a activității trebuie realizată conform legislației, cu consultarea Ministerului Sănătății, DSP și a celorlalte autorități competente, nu unilateral.

Solicitări

Vă rugăm respectuos să analizați următoarele cereri:

Suspendarea oricărei proceduri de evacuare până la clarificarea legală și instituțională a situației

Consultarea reprezentanților spitalului, a DSP și a Ministerului Sănătății înaintea luării oricărei decizii cu impact asupra funcționării unității.

Identificarea unor soluții de continuare a activității medicale, fie în locația actuală, fie într-o locație provizorie adecvată, fără întreruperea serviciilor pentru pacienți.-

Transparența totală privind documentele, motivele și planul real al Primăriei în legătură cu clădirea spitalului, întrucât comunitatea are dreptul să cunoască aceste informații.

Concluzii

Închiderea Spitalului de Pneumoftiziologie Drajna ar reprezenta un prejudiciu major pentru sănătatea publică și pentru populația vulnerabilă care depinde de serviciile sale. În spiritul responsabilității sociale și al respectării interesului public, solicităm revizuirea deciziei și inițierea unui dialog real între autorități și reprezentanții unității medicale”, este textului memoriului pe care personalul Spitalului de Pneumoftiziologie Drajna.

Primarul Violeta Gonțea a transmis că, la această oră, nu știe să spună dacă spitalul va fi închis și nici dacă va fi transformat, așa cum se vehiculează, în azil de bătrâni.

„Am accesat fonduri prin PNRR, undeva la peste 2 milioane de euro. Clădirea spitalului e veche, din anul 1963, se impuneau lucrări de reabilitare. Vorbim aici și de structura de rezistență a imobilului.

Lucrările acestea au termen de execuție iunie 2026 și au început anul trecut, fiind realizate deja pe o anumită parte a spitalului. Noi avem autorizația de funcționare până pe 7 decembrie 2025. Întocmim documentația pentru a cere de la DSP o nouă autorizație de funcționare.

Pacienții nu vor fi evacuați pe perioada lucrărilor, ci intenționăm mutarea lor în altă clădire care funcționează tot în incintă. Despre închiderea definitivă a Spitalului de de Pneumoftiziologie Drajna nu știu ce să vă spun acum și nici dacă îi va fi schimbată destinația”, a precizat primarul din Drajna.