- Publicitate -

Criză majoră în tratamentul bolnavilor de cancer din România

David Mihalache
Autor: David Mihalache

Data:

Pacienții oncologici din România riscă să rămână fără tratamente esențiale, după ce fondurile pentru decontarea acestora s-au epuizat.

- Publicitate -

Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer trage un semnal de alarmă fără precedent: sistemul de sănătate a rămas fără bani pentru decontarea tratamentelor, iar mii de pacienți oncologici sunt lăsați să moară cu zile.

Arieratele uriașe, managementul submediocru al sănătății și lipsa finanțării au determinat distribuitorii să oprească livrările, repetând, perpetuând, scenariul crizelor din trecut. Decizia de a salva vieți este acum în mâinile premierului Ilie Bolojan, care însă pare să fi moștenit metehnele fostului ministru Alexandru Rafila – indiferență, tergiversare și lipsă de acțiune reală.

„Nu mai e timp pentru promisiuni și declarații. Fie se alocă urgent fondurile necesare, fie pacienții mor. CNAS susține că fondurile pentru anul acesta s-au epuizat și doar rectificarea bugetară mai poate îndrepta problema. Premierul trebuie să acționeze acum!” – transmite Cezar Irimia, președintele FABC.

Eveniment

Străpungerea Laboratorului rămâne închisă. Stadiul lucrărilor

Deschiderea străpungerii Laboratorului din Ploiești, care urmează să facă legătura dintre zona de nord și zona Podu Înalt, continuă să fie o misiune greu...
- Publicitate -

În 2024, România a cheltuit doar 6,4% din PIB pentru sănătate, în timp ce media UE a fost de 9,8%, iar din totalul finanțării doar un foarte mic procent a fost destinat medicamentelor. În prezent, peste 10 000 de pacienți oncologici depind de medicamentele blocate din lipsa fondurilor, iar fiecare zi de întârziere înseamnă vieți pierdute.

Aceasta este o decizie politică. Subfinanțarea cronică nu s-a produs din neștiință, ci prin lipsa voită de asumare din partea clasei politice – fie de guvern, fie de ministere, inclusiv cele conduse de precedenți precum Alexandru Rafila. Arieratele au fost tolerate, distribuția tratamentelor a fost blocată, iar acum pacienții cu cancer sunt privați de medicamente de bază, țintite sau imunoterapii.

Premierul Bolojan are acum în față o decizia capitală: o intervenție imediata pentru asigurarea finanțării tratamentelor oncologice, înainte ca sistemul să devină complice la pierderea de vieți.

- Publicitate -

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

<

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...

KRIT: Doi tineri au adus la Ploiești jocurile de societate

Corina Matei -
Despre Ploiești se spune că este orașul care a...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Primăria Cerașu, prima din țară cu automat pentru sticle

0
Prima primărie din țară care a achiziționat un automat...
Exclusiv

Spitalul Floreasca ascunde sub preșul GDPR coloniile de bacterii ucigașe

0
Spitalul Floreasca a refuzat transmiterea unui punct de vedere...
Exclusiv

Centrul unde dependenții primesc o șansă reală pentru o viață nouă

0
Pe dealurile pline de vii din Chițorani, comuna Bucov,...
Exclusiv

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

0
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...
Exclusiv

Prahova: Șofer de ambulanță, beat criță, cu pacienți în mașină

0
Polițiștii prahoveni au reușit să scoată din trafic, în...
- Publicitate -

Știri noi

Național

Gropi adânci la câțiva metri de mal pe litoralul românesc

0
Gropi adânci s-au format la câțiva metri de mal...
Eveniment

Străpungerea Laboratorului rămâne închisă. Stadiul lucrărilor

0
Deschiderea străpungerii Laboratorului din Ploiești, care urmează să facă...
Administrație

Disponibilizări la Primăria Ploiești. Câți angajați vor fi concediați

0
Pachetul de măsuri propus de Guvernul Bolojan va conduce,...
Eveniment

Lista drumurilor cu trafic restricționat în minivacanța de Sf. Maria

0
În minivacanța de Sf. Maria polițiștii au decis impunerea...
Social

Amenzi uriașe pentru construcții de garaje fără autorizații

0
Amenzile pentru construcția de garaje, șoproane, grajduri sau depozite...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Cascadorii periculoase pe drumurile din Prahova

0
Jurnaliștii Claudiu Vasilescu și Ștefan Vlăsceanu  au fost invitații...
Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Cum e în alte orașe

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Parcare cu taxă, la bloc, în Ploiești. S-au grăbit!

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Curentul ne ustură la buzunare. Cum își bate joc statul de vulnerabili

1
De la 1 iulie, plafonarea tarifelor la energia electrică...
Opinii Voxpublica

Fraierii plătesc, șmecherii încasează – Pensiile parlamentarilor

7
Suportăm, zi de zi, noi poveri fiscale. Așa cum...
Opinii Voxpublica

Chiar era nevoie de concerte pe bulevardul castanilor?

48
În această vară, Primăria Ploiești organizează tot felul de...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Evaluare medicală completă și gratuită, pentru toată familia, la Dentirad Hospital!

Observatorul Prahovean -
Ai grijă de sănătatea ta și a celor dragi!...

Lista analizelor gratuite pentru persoanele neasigurate

Ștefan Vlăsceanu -
Persoanele care nu sunt asigurate la sistemul de sănătate...

Acces extins la vaccinarea gratuită anti-HPV

Roxana Tănase -
Vaccinarea anti-HPV va fi disponibilă gratuit pentru fete și...

Pacienții cu boli cronice, fără bilet de trimitere la medicul specialist

Roxana Tănase -
Anumiți pacienți cu boli cronice vor avea acces mai...
- Publicitate -

Cum sunt plătite concediile medicale de la 1 august

Roxana Tănase -
Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Prahova a făcut...

Cine mai are asigurare de sănătate gratuită după 1 august

Marius Nica -
Reprezentanții Casei de Asigurări Sociale de Sănătate Prahova au...

Ce categorii de persoane vor plăti CASS de la 1 august

Ștefan Vlăsceanu -
Începând cu 1 august 2025 (cu efecte practice pentru...

Topul spitalelor cu cele mai multe paturi goale

Marius Nica -
Un studiu realizat de  ASE și intitulat ”Analiza performanței...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean