Angajată PSD cu venituri de 500.000 de euro în doi ani. Profit de 2984% din contracte cu partidul

O investigație a snoop.ro arată că Elena Vlad, directoare economică a Partidul Social Democrat în perioada 2024–2025, a obținut venituri totale de aproximativ 500.000 de euro în ultimii doi ani, majoritatea sumelor provenind din contracte directe sau indirecte cu partidul.

Potrivit datelor analizate de jurnaliști, încasările totale ale acesteia au depășit 2,5 milioane de lei, fiind generate din mai multe surse: salariul din cadrul PSD, contracte încheiate în timpul campaniilor electorale, activitatea firmelor sale și indemnizații din diverse funcții.

Pe lângă salariul de aproape 390.000 de lei în doi ani (echivalentul a circa 40.000 de euro anual), cea mai mare parte a veniturilor a provenit din contracte de consultanță și servicii financiare încheiate cu PSD în context electoral.

Astfel, prin entitatea „Vlad Elena Expert Contabil”, aceasta a încasat aproximativ 1,5 milioane de lei din campaniile pentru alegerile locale, europarlamentare, parlamentare și prezidențiale.

Printre sumele încasate se numără:

peste 200.000 de lei pentru europarlamentarele din 2024

aproximativ 139.000 de lei pentru alegerile locale

aproape 300.000 de lei pentru parlamentare

alte aproape 300.000 de lei pentru campania prezidențială

circa 592.000 de lei pentru alegerile prezidențiale din 2025

Serviciile prestate au vizat activități de mandatar financiar și coordonare financiară în campaniile electorale.

Profit de 2984% pentru firma propria firmă

Firma deținută de Elena Vlad, Cordial Contab SRL, a cunoscut o creștere spectaculoasă în 2024, în paralel cu contractele încheiate cu filiale ale PSD.

Datele financiare arată:

creștere a cifrei de afaceri cu 459%

creștere a profitului cu 2984%

profit de peste 629.000 de lei în 2024, față de aproximativ 20.000 de lei în anul anterior

Contractele au fost semnate cu mai multe organizații PSD, inclusiv din Constanța, Arad, Sectorul 1, Sectorul 5 și diaspora, în special în timpul campaniilor electorale.

În total, firma a încasat aproximativ 740.000 de lei din relația cu partidul.

Pe lângă activitatea direct legată de PSD, Elena Vlad a mai încasat aproximativ 81.000 de euro din funcții în consilii de administrație și alte indemnizații profesionale.

De asemenea, din dividendele firmei sale a obținut în jur de 500.000 de lei (aproximativ 100.000 de euro).

Contactată de jurnaliști, Elena Vlad a precizat că veniturile sunt aferente unor perioade electorale intense și că toate sumele au fost declarate și taxate conform legii.

Aceasta a explicat că diferențele dintre sumele brute încasate și cele declarate ca venit personal sunt generate de plata contribuțiilor și taxelor: „Am plătit sănătatea, CAS, impozit”, a transmis aceasta.

