Europarlamentarul Axinia (ECR) atrage atenţia că Guvernul vrea să modifice peste 50 de legi într-o zi

Observatorul Prahovean
Autor: Observatorul Prahovean

Data:

Adrian Axinia (ECR), liderul europarlamentarilor AUR, critică dur intenţia Guvernului Bolojan de a-şi angaja răspunderea în baza articolului 114 din Constituţie pe şase pachete legislative. Reprezentantul AUR semnalează faptul că, în felul acesta, se modifică peste 50 de legi, lucru care va conduce ulterior la modificarea a peste 200 de acte normative pentru aplicarea modificărilor impuse de noua legislaţie.

Printre legile enumerate de eurodeputatul Axinia se numără: Legea privind reforma în domeniul sănătăţii, Codul fiscal, Codul administrativ, Codul de procedură fiscală, Legea pensiilor, OUG privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, Legea serviciilor publice, Legea societăţilor comerciale, Statutul magistraţilor, Codul vamal, Legea privind jocurile de noroc, Codul rutier, Legea de funcţionare a ANAF, Legea finanţelor publice, Legea pentru pregătirea populaţiei pentru apărare, Legea de organizare şi funcţionare a CCR, Legea asistenţei sociale etc.

Asistăm la rescrierea din temelii a celor mai importante legi în vigoare în România. Ceea ce face actualul Guvern depăşeşte cu mult limitele constituţionale şi tot ceea ce s-a făcut pe parcursul întregii guvernări Băsescu – Boc. Din multe puncte de vedere, e mai mult decât o modificare a Constituţiei României. Nu există aspect al vieţii sociale şi economice care să nu fie modificat. Toate domeniile sunt afectate: sănătate, educaţie, ordine publică, siguranţă naţională, justiţie, protecţie socială. Se schimbă din temelii, peste noapte, legile prin care funcţionează statul român. Este o abordare total antidemocratică, specifică unui regim autocratic. Eram obişnuit cu ordonanţele trenuleţ ale lui Ciolacu, dar acestea sunt pistol cu apă faţă de schimbarea corpusului legislativ propusă de Bolojan”, a declarateuroparlamentarul ECR/AUR Adrian Axinia.

Partidul Alianţa pentru Unirea Românilor, membru al Grupului Conservatorilor şi Reformiştilor Europeni, semnalează faptul că logica articolului 114 alineatul 1 din Constituţie este să ofere putere Executivului de a lua urgent o măsură pe care nu o poate lua prin ordonanţă de urgenţă, dar acest atribut are un caracter limitat care se referă la „un program, o declaraţie de politică generală sau un proiect de lege”. Modificarea a peste 50 de legi şi peste 200 de acte normative este clar că depăşeşte ideea din spatele articolului 114 din Constituţie. Pe cale de consecinţă, AUR va depune deopotrivă moţiune de cenzură şi va sesiza Curtea Constituţională. CCR are obligaţia să repună lucrurile în matca lor constituţională.

Dacă se va accepta ideea că este normal să se legifereze astfel, atunci asistăm, în fapt, la desfiinţarea Parlamentului. Este clar că avem de-a face cu un conflict de natură constituţională în care Puterea executivă uzurpă atribuţiile Puterii legislative. CCR este obligată să intervină, pentru că e aproape o schimbare de regim constituţional. Din postura mea de eurodeputat, voi sesiza deopotrivă Parlamentul European şi Comisia Europeană asupra a ceea ce este, în mod evident, un grav derapaj de la principiile statului de drept. Chiar dacă Bruxelles-ul nu va reacţiona, măcar nu vor putea să spună că nu au ştiut ce se întâmplă în România, aşa cum au făcut cu deficitul bugetar”, a concluzionat reprezentatul AUR/ECR Adrian Axinia.

