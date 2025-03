AUR Prahova nu se dezice de Călin Georgescu

Eurodeputatul Claudiu Târziu, președintele Consiliului Național al AUR, a declarat despre Călin Georgescu că „trebuie să clarifice neîntârziat declarațiile surprinzătoare” dintr-un interviu realizat la Chișinău. „Decizia fermă a AUR este aceea de a-l susţine pe domnul Călin Georgescu pentru funcţia de Preşedinte al României”, spune Adrian Axinia, europarlamentarul AUR.

Una dintre afirmațiile lui Călin Georgescu privind folosirea sintagmei „popor moldovean”, dar și abordarea unei teme extrem de sensibile privind unirea cu Republica Moldova a stârnit reacții acide din partea unui important lider AUR. Claudiu Târziu a menționat, în postarea pe Facebook, că Georgescu a făcut unele afirmații și a susținut viziuni politice care au „darul de a deruta complet publicul”.

„Dacă decizia candidatului la alegerile prezidențiale din România de a realiza o emisiune împreună cu un personaj extrem de controversat din Republica Moldova poate fi o opțiune personală, unele afirmații și viziuni politice susținute de dl Georgescu au darul de a deruta complet publicul.

Ceea ce dl Călin Georgescu definește ca fiind ”poporul moldovean” evocă mai degrabă un termen specific expansionismului sovietic și rusesc, nicidecum cetățenii Republicii Moldova”, a scris, pe Facebook, eurodeputatul Claudiu Târziu.

În opinia lui eurodeputatului, acest lucru nu este singurul pe care Călin Georgescu trebuie să-l clarifice.

„Teza exprimată de dl Georgescu, potrivit căreia acum nu e momentul pentru o discuție despre unirea Republicii Moldova cu România, ne proiectează într-o perspectivă neclară și greu de estimat: dacă nu acum, atunci când ne vom putea gândi la reunirea cu frații de peste Prut?

Oricare ar fi rațiunile de natură electorală sau diplomatică, un astfel de mesaj, atât de tranșant, lansat de candidatul cu cele mai mari șanse în cursa pentru președinție, este de natură să dezamăgească exact electoratul cu cele mai puternice sentimente patriotice”, a susținut eurodeputatul Claudiu Târziu.

Declarații controversate, dar AUR îl susține pe Georgescu

Observatorulph.ro a solicitat un punct de vedere de la mai mulți parlamentari AUR din Prahova, în contextul în liderii formațiunii politice au militat pentru unirea Republicii Moldova cu România.

Europarlamentarul Adrian Axinia (AUR): „Obiectivul fundamental al AUR este unirea Basarabiei cu Patria mamă”.

„Decizia fermă a AUR este aceea de a-l susţine pe domnul Călin Georgescu pentru funcţia de Preşedinte al României. Pe de o parte, considerăm că este cel mai bun candidat din oferta actuală.

Pe de altă parte, suntem convinşi că, dacă nu ar fi fost decizia CCR de siluire a democraţiei la ordinele lui Marcel Ciolacu şi Klaus Iohannis, domnul Călin Georgescu ar fi fost deja şeful statului. Dacă vreţi, susţinerea noastră este şi o formă de a fi consecvenţi cu dorinţa de a avea „turul doi înapoi”.

În egală măsură, în AUR, este respectată libertatea de opinie. Din acest punct de vedere, formaţiunea noastră politică este mai vie şi mai democratică decât partide ca PSD sau PNL unde toate mişcările vin în plic şi, adesea, asta nu se întâmplă nici măcar de la vârful partidului, ci din alte zone instituţionale.

Deci, ceea ce a spus Claudiu Târziu, din punctul meu de vedere, este o greşeală. Dar colegul meu are tot dreptul să-şi exprime opinia. Dezirabil era să nu folosească argumentele celor care vor să distrugă AUR şi să-i împiedice candidatura lui Călin Georgescu.

Eu, împreună cu George Simion, Claudiu Târziu şi Marius Lulea, am fost în Republica Moldova şi am încercat să susţinem curentul unionist. În continuare, obiectivul fundamental al AUR este unirea Basarabiei cu Patria mamă. Noi credem cu tărie că „Basarabia e România”. Eu, personal, cred însă că suntem mai aproape de atingerea acestui obiectiv cu domnul Călin Georgescu Preşedinte al ţării decât cu orice candidat ne-ar propune partidele vechi”.

Senator Laurențiu Plăeșu (AUR): „Din punctul meu de vedere nu există un popor moldovean”

„Din punctul meu de vedere nu există un popor moldovean. Pe teritoriul actual al Republicii Moldova există o populație română majoritară, de circa 85%. Dintre aceștia unii își spun moldoveni, alții români, dar nu există diferențe între ei. Nu există două etnii diferite.

Dacă în trecut limba vorbită era denumită moldovenească, în prezent, în mod oficial, s-a revenit la denumirea firească de limba română. De altfel, Republica Moldova este al doilea stat românesc. În legătură cu afirmațiile domnului Georgescu permiteți-mi să nu mă pronunț în niciun fel”, a declarat senator Laurențiu Plăeșu (AUR).

Ștefăniță Alin Avramescu, deputat AUR: AUR își menține sprijinul pentru domnul Călin Georgescu

„AUR își menține sprijinul pentru domnul Călin Georgescu, așa cum s-a decis în mod clar în luna ianuarie, prin votul Consiliului Național de Conducere. Nu există nicio schimbare de poziție în această privință.

În ceea ce privește afirmațiile domnului Claudiu Târziu, consider că domnia sa a căzut în capcana titlurilor din presă, care adesea sunt menite să creeze controverse, în loc să analizeze cu atenție declarațiile domnului Georgescu.

În interviul respectiv, acesta s-a adresat cetățenilor din Republica Moldova, iar adaptarea mesajului pentru realitatea și percepțiile de acolo a fost o necesitate, având în vedere contextul propagandei la care sunt expuși zi de zi.

Pentru AUR, unirea tuturor românilor rămâne un ideal național, un obiectiv de suflet care nu poate fi pus sub semnul întrebării. Niciun mesaj, indiferent de contextul în care este transmis, nu schimbă această realitate. Rămânem fermi pe acest drum”, a susținut deputatul AUR.

Petre Pușcașu, deputat AUR: Fiecare suflet românesc suferă și luptă pentru binele tuturor fraților noștri

„Declarațiile colegului meu vin să confirme, încă odată, faptul că partidul nostru rămâne promotorul opiniilor exprimate în mod liber atât în spațiul public cât și în cadrul organizațional intern.

Aici este puterea noastră. Exprimarea deschisă a opiniilor reprezintă, de la înființarea AUR și în continuare, catalizatorul care reușește să strângă atâția oameni de bună credință în jurul său și în jurul liderilor săi.

Din păcate, nu același lucru putem spune și despre celelalte formațiuni politice, unde opiniile și ideile exprimate sunt trecute prin filtrul cenzurii interne, ca în vremurile de tristă amintire.

În legătură cu Republica Moldova, este de la sine înțeles că fiecare suflet românesc suferă și luptă pentru binele tuturor fraților noștri, indiferent de locul în care aceștia trăiesc astăzi. Trăim un moment politic intens în care fiecare dezbatere sau punct de vedere pot genera interpretări.

Cred că românii sunt puternici și vor depăși cu bine toate lucrurile care astăzi par să îi separe. Idealul național este doar unul, aici nu există loc de interpretare.

Există în fiecare zi un bombardament informațional legat de candidatul Călin Georgescu, care este demonizat permanent.

Românii înțeleg realitatea, indiferent câte atacuri vor exista împotriva acestui om. România are drumul ei neabătut.

Sper ca toate minciunile și dezinformările permanente din această perioadă să fie demontate prin votul liber al oamenilor.

Să nu uităm că poporul are întotdeauna dreptate. Este timpul să îl lăsăm să își exprime punctul de vedere. AUR îl susține pe Călin Georgescu exact în baza acestor principii pe care vi le-am enunțat mai devreme”.