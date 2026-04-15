Hackerii ruși au spart zeci de mailuri ale armatei române

Hackerii Kremlinului au spart zeci de conturi ale Forțelor Aeriene Române, inclusiv unele care aparțin bazelor NATO, scrie Reuters. Potrivit sursei citate, hackerii ruși au spart zeci de conturi ale Armatei Române. Este vorba despre despre conturi de e-mail ale Forțelor Aeriene Române, printre care se numără și unele care aparțin bazelor aeriene NATO. Dezvăluirile vin după ce președintele Nicușor Dan a vorbit recent despre atacurile hibride ale Rusiei.

Conform informațiilor apărute în spațiul public, atacul cibernetic a vizat în special conturi de email utilizate de personal militar, ceea ce ridică semne de întrebare privind securitatea comunicațiilor interne. Incidentul nu ar fi fost detectat rapid dacă hackerii nu ar fi comis o greșeală considerată „uriașă”, care a atras atenția specialiștilor în securitate.

Datele au fost expuse din greșeală pe internet de către hackeri și descoperite de Ctrl-Alt-Intel, un colectiv de cercetători britanici și americani specializați în amenințări cibernetice.

Această eroare a permis identificarea activității suspecte și, implicit, declanșarea unei investigații. În urma verificărilor, autoritățile au constatat amploarea compromiterii și au început măsuri pentru limitarea efectelor și întărirea securității sistemelor informatice.

Ctrl-Alt-Intel a spus că datele rămase pe server – inclusiv jurnalele operațiunilor de hacking reușite și mii de e-mailuri furate – au arătat că hackerii au compromis cel puțin 284 de căsuțe de e-mail între septembrie 2024 și martie 2026.

Majoritatea victimelor atacurilor cibernetice erau din în Ucraina, dar au au fost vizate ținte și din România și alte țări NATO vecine cu Ucraina și din Balcani.

Informația susține că zeci de e-mailuri ale militarilor români au ajuns pe mâna Rusiei. Până la data publicării, MApN nu a oferit detalii despre aceste acuzații.