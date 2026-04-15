Observatorul PrahoveanNațional

Cutremur în România, marți dimineață. Seismul s-a produs în zona Vrancea

Autor: Marius Nica
foto cu caracter ilustrativ

Un cutremur slab s-a produs marți, 15 aprilie 2026, la ora 05:53:20, în zona seismică Vrancea, județul Vrancea, potrivit datelor transmise de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul a avut magnitudinea 3,3 pe scara Richter și s-a produs la o adâncime de 125,4 kilometri.

Potrivit specialiștilor, cutremurul s-a produs la 90 km nord-est de Ploiești.

Cel mai important cutremur din acest an, cu magnitudinea 4,5, s-a produs în data de 26 februarie, în judeţul Vrancea.

