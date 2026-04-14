Incendiu puternic cu victime la un bloc din Constanța. A fost activat Planul Roșu de Intervenție

Un incendiu violent a izbucnit marți, 14 aprilie, la un bloc social din cartierul Henri Coandă, din Constanța. Autoritățile au decis să activeze Planului Roșu de Intervenție. Mai multe persoane au fost rănite, iar zeci de locatari au fost evacuați.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Dobrogea, pompierii au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un apartament situat pe Aleea Umanității.

La sosirea echipajelor, focul se manifesta generalizat la nivelul întregului imobil, cu regim de înălțime P+2, existând informații preliminare că mai multe persoane ar fi fost surprinse în interior.

Autoritățile au decis activarea Planului Roșu de Intervenție, mobilizând resurse medicale din întreg județl pentru acordarea primului ajutor și transportul victimelor.

Potrivit digi24.ro, aproximativ 20 de locatari s-au autoevacuat sau au fost ajutați de vecini să iasă din clădire, în timp ce alte opt persoane au fost evacuate de pompieri.

Până în acest moment, șapte persoane au fost transportate la spital. Printre acestea se află și un copil de 9 ani, intoxicat cu fum,un bărbat în vârstă de 65 de ani, care prezintă insuficiență respiratorie, dar și un alt bărbat, în vârstă de 58 de ani, care a fost preluat de un echipaj SMURD după ce a suferit intoxicație cu fum.

Pentru gestionarea situației, la fața locului au fost trimise inclusiv echipaje din alte județe, două autospeciale de stingere din cadrul ISU Ialomița intervenind în sprijinul pompierilor din Constanța.

Pe durata intervenției, mai notează sursa citată, a avut loc și o altercație între unii locatari și pompieri, fiind necesară intervenția polițiștilor și jandarmilor pentru calmarea spiritelor.

Echipajele de intervenție continuă operațiunile de stingere a incendiului și de căutare-salvare, în timp ce autoritățile încearcă să stabilească cu exactitate cauzele izbucnirii focului, care ar fi pornit, potrivit primelor date, de la etajul întâi al imobilului.