Un nou tren va lega Ucraina de Bulgaria. Acesta va trece prin România

Ucrainenii vor lansa în luna iunie un tren internațional de pasageri. Acesta va porni din Kiev, va trece prin Gara de Nord din București și va avea ca destinație litoralul bulgăresc, cu stațiunea Varna.

Vicepremierul ucrainean Oleksii Kuleba a anunțat care va fi traseul viitorului tren, Kiev – Liov – Cernăuți – Suceava – București – Varna.

Durata estimată a călătoriei ar urma să fie de până la 30 de ore.

Potrivit oficialului ucrainean, proiectul este important atât pentru dezvoltarea legăturilor de transport cu statele membre ale Uniunii Europene, cât și pentru nevoile oamenilor, inclusiv pentru grupurile de copii care călătoresc vara în vacanță.

Cât va costa călătoria cu trenul

În ceea ce privește tariful biletelor, partea română și cea bulgară au agreat preliminar posibilitatea includerii acestei rute într-un mecanism de tip PSO (obligație de serviciu public), ceea ce ar putea reduce costul biletelor pentru pasageri, notează Club Feroviar.

O astfel de rută a mai existat și în trecut, cu legături feroviare internaționale, care conectau Moscova, Kiev, București și Sofia. Cel mai cunoscut a fost trenul „Bulgaria Express”, care a circulat ani la rând pe relația Moscova – Kiev – București – Sofia.