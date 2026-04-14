Alertă în Tulcea după un nou atac cu drone rusești. Avioane F-16 ridicate de urgență

Alertă în nordul județului Tulcea după un nou atac cu drone rusești în apropierea graniței cu România. Două aeronave F-16 au fost ridicate de la sol.

Forțele ruse au reluat, în dimineața zilei de marți, 14 aprilie, atacurile cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în apropierea frontierei fluviale cu România, în județul Tulcea, a anunțat Ministerul Apărării Naționale (MApN).

Potrivit comunicatului oficial, Centrul Național Militar de Comandă a detectat o grupare de drone care evolua în apropierea spațiului aerian românesc, în zona de nord a localității Vâlcove. Ca urmare, autoritățile au decis alertarea populației din nordul județului Tulcea.

La ora 03:48, a fost transmis un mesaj RO-Alert pentru informarea și protejarea cetățenilor din zonă.

Avioane F-16 ridicate de urgență de la Fetești

Pentru monitorizarea situației aeriene, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat din Baza 86 Aeriană de la Fetești. În paralel, sistemele de apărare antiaeriană au fost trecute în poziții de tragere.

Autoritățile au precizat că, pe durata incidentului, nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian național.

Alerta aeriană a fost ridicată la ora 04:45, după ce situația a fost considerată stabilă.

România a informat structurile aliate în timp real

Ministerul Apărării Naționale a transmis că a informat în permanență structurile aliate despre evoluția situației generate de atacurile cu drone din apropierea graniței României și a menținut contactul permanent cu acestea.

Incidentul vine în contextul intensificării atacurilor asupra infrastructurii din sudul Ucrainei, în zone aflate în proximitatea teritoriului românesc.