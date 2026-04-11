Accident grav în Timiș. O femeie a murit, iar alte trei persoane au fost rănite

Un accident rutier grav s-a produs sâmbătă, 11 aprilie, pe DN59C, între localitățile Comloșu Mare și Teremia Mare, în județul Timiș. În urma coliziunii dintre două autoturisme, o femeie în vârstă de 72 de ani și-a pierdut viața, iar alte trei persoane au fost rănite.

Potrivit Centrului Infotrafic, impactul a fost urmat de izbucnirea unui incendiu la unul dintre vehiculele implicate. Conform primelor informații, un bărbat de 29 de ani, care circula dinspre Comloșu Mare spre Teremia Mare, a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 78 de ani.

Echipajele de intervenție sosite la fața locului au efectuat manevre de resuscitare pentru femeia de 72 de ani, însă aceasta nu a mai putut fi salvată. Cei doi șoferi și o pasageră de 25 de ani au suferit răni și au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Traficul rutier a fost blocat pe ambele sensuri pentru a permite intervenția echipajelor de salvare și desfășurarea cercetărilor. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă și continuă investigațiile pentru a stabili circumstanțele exacte ale producerii accidentului.