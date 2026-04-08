Președintele Nicușor Dan a semnat decretele pentru numirea șefilor marilor parchete. Cine sunt aceștia

Miercuri, 8 aprilie 2026, președintele Nicușor Dan a anunțat, în cadrul unei conferințe de presă, că a semnat decretele pentru numirea în funcții a șefilor marilor parchete din țară. Din cele opt propuneri, șeful statului a semnat doar șapte. El a respins candidatul propus pentru funcția de procuror-șef adjunct DIICOT.

„Am semnat decretele pentru numirea doamnei Cristina Chiriac în funcția de procuror general, a domnului Viorel Cerbu la DNA și a domnului Codrin Miron la DIICOT. Vor începe în 15 aprilie.

Am semnat decretul pentru numirea lui Marius Voineag ca adjunct la Parchetul General, pentru doamna Marinela Mincă în funcția de procuror-șef adjunct DNA, pentru domnul Marius Ștefan în funcția de procuror-șef adjunct DNA și pentru domnul Alex Florența în funcția de procuror-șef adjunct DIICOT. Am respins candidatura domnului Gil Julien Grigore-Iacobici pentru funcția de procuror-șef adjunct DIICOT”, a declarat președintele Nicușor Dan.

Președintele a mai făcut precizări cu privire la așteptările pe care le are de la fiecare instituție în parte de acum încolo și a tras un semnal de alarmă: „Românii văd corupție”, a avertizat șeful statului.

„De la DIICOT îmi doresc destructurarea marilor rețele de droguri și a marilor rețele de evaziune fiscală. Drogul este un fenomen social extrem de nociv, care afectează tot mai mulți români. Evaziunea fiscală afectează bugetul statului.

Am așteptarea de la cei trei procurori șefi numiți azi să comunice cu procurorii din subordine și să comunice în spațiul public toate deficiențele pe care le întâmpină procurorii în activitate”, a mai transmis președintele României, citat de Hotnews.