Ședință la Guvern pentru noi măsuri privind limitarea prețului carburanților. Reducerea accizelor și a TVA luate în considerare

Luni, 30 martie, are loc o nouă ședință la Guvern pentru adoptarea unor noi măsuri privind limitarea creșterii prețurilor la carburanți, în contextul scumpirilor accelerate din ultimele săptămâni.

Potrivit digi24.ro, apărute în spațiul public, Executivul are în vedere mai multe variante de intervenție, printre care reducerea accizelor la benzină și motorină, măsură care ar putea fi analizată în perioada următoare. Totodată, nici reducerea TVA nu este exclusă.

Discuțiile vin după ce autoritățile au introdus deja o serie de măsuri temporare, inclusiv plafonarea adaosului comercial la nivelul mediei din anul 2025, pe întreg lanțul de distribuție, de la rafinare până la vânzarea finală.

În același timp, sunt analizate și alte intervenții, precum limitarea exporturilor de motorină și țiței, reducerea conținutului de biocarburanți sau introducerea unor sancțiuni mai dure pentru operatorii care nu respectă regulile stabilite de stat.

Măsurile sunt discutate în contextul în care prețurile la pompă au crescut semnificativ, cu peste un leu pe litru la benzină și aproape doi lei la motorină, pe fondul evoluțiilor de pe piețele internaționale și al tensiunilor geopolitice.

Autoritățile avertizează că scumpirea carburanților riscă să genereze efecte în lanț în economie, de la creșterea costurilor de transport până la majorarea prețurilor la alimente și alte produse.

Guvernul urmează să decidă în perioada următoare dacă va adopta un nou pachet de măsuri, în funcție de evoluția pieței și de impactul celor deja implementate.