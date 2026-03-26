CCR a respins sesizările AUR pe tema bugetului. Legea merge spre promulgare

Autor: Roxana Tănase
CCR

Curtea Constituțională a României (CCR) a respins, joi, sesizările formulate de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) privind legea bugetului de stat pentru 2026, potrivit biziday.ro. Judecătorii constituționali au stabilit că prevederile sunt conforme cu Constituția, astfel că actele normative vor fi transmise spre promulgare președintelui României, Nicușor Dan.

CCR a respins atât sesizările referitoare la legea bugetului de stat pentru 2026, cât și pe cele privind legea asigurărilor sociale.

AUR a depus mai multe sesizări la CCR, susținând că legile au fost adoptate „cu încălcarea flagrantă a principiilor statului de drept”. Totodată, formațiunea a acuzat că procedura parlamentară de adoptare a bugetului a fost accelerată.

După respingerea sesizărilor AUR, legea bugetului de stat și legea asigurărilor sociale vor fi trimise spre promulgare președintelui României.

Bugetul de stat pentru 2026 a fost adoptat săptămâna trecută de Parlament, cu 319 voturi „pentru”, 104 voturi „contra” și o abținere. (Detalii AICI)

Reamintim că dezbaterile privind aprobarea bugetului au fost amânate, după ce PSD a solicitat includerea unui pachet social, care să prevadă acordarea unui ajutor financiar pentru pensionari și familiile defavorizate.

