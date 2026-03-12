- Publicitate -
Guvernul a adoptat bugetul pe 2026. Salariul minim crește la 4.325 de lei de la 1 iulie 2026

Premierul României, Ilie Bolojan, a anunțat că în ședința de joi, 12 martie 2026, a Guvernului a fost adoptat bugetul de stat. Vineri dimineață, acesta va fi  trimis la Parlament pentru dezbatere și aprobare. Salariul minim, potrivit spuselor premierului,  crește de la jumătatea acestui an.

S-a adoptat hotărârea privind creșterea salariului de bază minim brut pe țară de la 1 iulie 2026 cu 6,8% față de valoarea de astăzi, ajungând la 4.325 de lei. A fost adoptată o schemă de ajutor de stat pentru compensarea creșterii accizei la motorină, care este dedicată transportatorilor.

A fost o schemă existentă și în prezent, care expira la sfârșitul acestei luni, a fost prelungită până la sfârșitul anului, iar compensarea a fost crescută de la 0,65 de bani la 0,85 de bani, iar prin revizuirea din 3 în 3 luni vom ține cont de evoluțiile din piață.

A fost aprobată ordonanța pentru simplificare și debirocratizare.

Această ordonanță cuprinde trei reforme: cea care ține de autorizarea investițiilor mari, cea care ține de autorizarea pe mediu și cea privind autorizarea pentru stingerea la incendiu.”, a transmis, în urmă cu puțin timp, premierul Ilie Bolojan.

Măsurile prevăzute în bugetul României pentru anul în curs:

  • PIB – estimat la peste 2.000 de miliarde de lei
  • Deficit bugetar de 6,2% din PIB
  • Venituri estimate la 736,53 miliarde lei, adică 36% din PIB
  • Cheltuieli estimate la 864,28 miliarde lei, adică 42,3% din PIB
  • Creștere economică de 1%
  • Salariul mediu net lunar, estimat la 5.555 lei

