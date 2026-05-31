Celebrul tren Orient Express oprește în gara Sinaia săptămâna viitoare

Legenda călătoriilor de lux pe șine revine în România. Celebrul tren Orient Expres, considerat unul dintre cele mai luxoase trenuri din lume, va opri în stațiunea Sinaia. Se va întâmpla pe data de 3 iunie 2026, în cadrul rutei istorice Istanbul – Paris.

Călătoria face parte din itinerarul exclusiv operat de compania La Dolce Vita Orient Express. Trenul va pleca din Istanbul pe 1 iunie și va traversa Bulgaria și România, înainte de a ajunge în capitala Franței.

Potrivit programului tradițional al garniturii, oprirea de la Sinaia va avea loc pe 3 iunie, în jurul prânzului. Pasagerii vor coborî pentru o vizită specială la Castelul Peleș, o destinație inclusă încă din primele călătorii ale Orient Express.

După vizita regală, turiștii vor reveni la bordul trenului, care își va continua traseul spre București Nord, înainte de a porni către vestul Europei.

Venice Simplon-Orient-Express este recunoscut pentru eleganța vagoanelor restaurate în stil Art Deco. Garnitura oferă pasagerilor servicii exclusiviste și experiențe premium. Biletele pentru aceste călătorii istorice sunt rezervate, de regulă, cu mult timp în avans, iar prețurile pentru apartamentele de lux pot ajunge la zeci de mii de euro.

De asemenea, în drumul său dinspre capitală, trenul Orient Expres va trece și prin Gara de Vest Ploiești. Aici însă nu va mai opri.

