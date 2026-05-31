Incendiu la fabrica Federal Mogul din Parcul Industrial Ariceștii Rahtivani.

Un incendiu a izbucnit astăzi de dimineață la fabrica Federal-Mogul Friction Products.

Din primele informații, se pare că incendiul s-a produs la o instalație a operatorului economic din Parcul Industrial Ariceștii Rahtivani, str. Whasington.

La fața locului intervin pompierii militari din cadrul Detașamentului 1 Ploiești.

Sunt mobilizate 3 autospeciale de stingere, autospeciala de stingere cu pulbere (azot), o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD. Incendiul se manifestă la nivelul unei tubulaturi, fiind posibilă doar intervenția autospecialei de stingere cu pulbere, nu se poate acționa cu apă.

Angajații operatorului s-au autoevacuat, nu sunt înregistrate victime.

Vom reveni cu detalii!