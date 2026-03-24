ANAF își lansează o platformă de licitații online pentru bunurile sechestrate scoase la vânzare

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), împreună cu Ministerul Finanțelor, va lansa platforma „eLicitațiiANAF” pentru vânzarea bunurilor sechestrate intrate în proprietatea statului. Noua platformă va deveni disponibilă din data de 30 martie.

„Agenția Naționalã de Administrare Fiscalã (ANAF) împreunã cu Ministerul Finanțelor, anunțã lansarea platformei digitale „eLicitațiiANAF”, dedicatã publicitãții și vânzãrii prin mijloace electronice a bunurilor supuse procedurilor de valorificare prin licitație.

Platforma este dezvoltatã în cadrul procesului de modernizare și digitalizare a administrației fiscale și este realizatã cu finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliențã (P.N.R.R.)”, a anunțat ANAF.

Noua platformã, disponibilã începând cu data de 30 martie 2026, permite accesul publicului la informații despre bunurile care urmeazã sã fie valorificate online.

„Pânã în prezent, valorificarea acestor bunuri se realiza prin licitații publice organizate la sediul organelor fiscale, ceea ce oferea doar posibilitatea participãrii în format fizic”, a precizat ANAF.