Oficial: Dan Negru va fi prezentator la Nibiru. Reacție vedetei TV

Selly a anunțat că omul de televiziune Dan Negru va fi prezentator la festivalul Nibiru pe care vrea să-l organizeze pe litoral, potrivit paginademedia.ro.

Vedeta Kanal D, Dan Negru, se va alătura proiectului Nibiru în rol de prezentator, a anunțat Selly. „Dan Negru este un tip reprezentativ pentru publicul de peste 30 de ani.

Este o bibliotecă și o enciclopedie vie. El nu este doar ambasador de brand. Este cel mai bun brand ambasador.

Nu știu dacă i-ai văzut cifrele. Ne-a dat și foarte multe idei bune. Este cu noi la masa de desen.

Este o componentă în strategia noastră de a face Nibiru pentru toată lumea. Este important să nu fie doar tineri la masă. Trebuie să fie și alte categorii de public”, a declarat Selly într-o conferință de presă.

Ce este Nibiru și ce controverse a generat

Noul proiect al lui Selly, Nibiru ar urma să fie o stațiune-festival situată între stațiunile Costinești și Tuzla, dezvoltată pe o suprafață de 160 hectare.

Valoarea investiției ar fi de 50 de milioane de euro, potrivit Ziarului Financiar. Platforma de investigații Rise Project a făcut mai multe dezvăluiri despre controversele din jurul terenurilor pe care ar urma să fie dezvoltat proiectul, acuzații respinse de Selly.

Chiar în urmă cu o zi, Rise a scris pe Facebook că proiectul turistic promovat de „Beach, Please” a revenit pe ordinea de zi a Consiliului Local Tuzla, după ce inițial primarul localității a forțat aprobarea lui fără consultare publică.

Pe 25 martie proiectul urmează să fie supus la vot. Și de această dată, Rise susține că inițiativa are în spate o serie de nereguli.

Ce spune Dan Negru despre colaborare

Prezentatorul Dan Negru a avut o primă reacție cu privire la colaborare marți dimineață, pe pagina de Facebook

„Iau o pauză de la frică, războaie și petrol.

Îi știu pe Inna și pe Selly de mulți ani. Acum vreo lună m-a sunat Andrei (Selly) și mi-a propus să aleg câțiva români de legendă pe care să-i prezint pe scenă, la Nibiru, noua stațiune de la mare. Să fiu un fel de punte între generația lui și generația mea.

Eu sunt la mijloc, pe mine, Selly, la cei 20 de ani ai lui, mă consideră bătrân, iar Florin Piersic, la 90 de ani, mă crede tânăr.

Nu cred în conflictul dintre generații. Pe un artefact egiptean vechi de 3000 de ani s-a descoperit o inscripție:

„Lumea trece prin vremuri grele și tinerii nu mai ascultă de părinți. Sfârșitul lumii nu-i departe”. Au trecut 3000 de ani și lumea e la fel…

Primul pe care l-am sunat a fost Dumitru Prunariu, singurul român care a ajuns în spațiu. Apoi l-am sunat pe Ilie Năstase, primul număr 1 ATP din istoria tenisului.

I-am trimis un mesaj și Nadiei… Anul acesta se împlinesc 50 de ani de la zecele de la Montreal. Am mai sunat și pe alții… lista e lungă. Vor veni toți la vară.

Dar lista celor pe care nu-i mai pot suna e și mai lungă…

Prima pe care aș fi sunat-o să vină într-unul dintre spectacolele de la vară ar fi fost Mădălina Manole. N-am știut atunci cum să-i explic de ce televiziunile nu o mai voiau și de ce, în perioada aceea, tot ce părea vechi sau românesc era respins.

Pe Duckadam l-aș fi chemat. Anul acesta se împlinesc 40 de ani de la vara în care am fost campionii Europei.

Dacă timpul ar avea frunze… ce toamnă.

Și abia aștept să le spun puștilor că între generația mea și a lor nu e nicio diferență. Doar că noi avem amintiri și ei au proiecte”, a scris Dan Negru pe pagina oficială de Facebook.