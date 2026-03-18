Tragedie în Portul Midia: remorcher scufundat. Căpitanul navei, fost fotbalist la Steaua și Farul, și-a pierdut viața

Un accident naval grav a avut loc miercuri dimineață în Portul Midia, unde un remorcher s-a scufundat în timpul unei manevre. La bord se aflau cinci persoane, iar intervenția s-a transformat rapid într-o operațiune dramatică de salvare.
În centrul tragediei se află căpitanul navei, Sorin Tufan, un nume cunoscut în fotbalul românesc din anii ’80 și ’90. Acesta a fost scos din apă de echipele de intervenție și resuscitat la mal, însă, din păcate, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.
Remorcherul „Astana”, sub pavilion românesc, s-a răsturnat în jurul orei 08:40, în timpul unei operațiuni de asistare a unei nave comerciale aflate la aproximativ 8 kilometri de țărm. La bord se aflau cinci membri ai echipajului, iar în urma accidentului ceilalți patru marinari sunt în continuare dați dispăruți, fiind căutați de scafandri.
Potrivit digi24.ro, Sorin Tufan nu ar fi trebuit să fie în acea zi la bordul navei, însă ar fi făcut schimb de tură cu un coleg, o decizie care s-a dovedit fatală.
În vârstă de 57 de ani, Tufan a fost un fost fundaș dreapta care a evoluat pentru Farul Constanța și Steaua București, fiind considerat un jucător important al generației sale. Și-a început cariera la Farul, unde a debutat foarte tânăr și a adunat peste 100 de meciuri, înainte de a fi transferat la Steaua în 1992. Din cauza accidentărilor, s-a retras devreme din fotbal și s-a reprofilat în domeniul maritim, ajungând ulterior căpitan de navă.
Moartea sa a provocat reacții puternice în lumea sportului, atât Farul Constanța, cât și Steaua București transmițând mesaje de condoleanțe și omagii pentru fostul jucător.
Autoritățile continuă ancheta pentru a stabili cu exactitate cauzele scufundării remorcherului, în timp ce operațiunile de căutare pentru ceilalți membri ai echipajului sunt în desfășurare.