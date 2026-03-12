Fermierii din România ar putea să cumpere motorină la prețuri cuprinse între 4 și 4.5 lei/litru

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat că executivul analizează un mecanism prin care fermierii din România ar putea cumpăra motorină la un preț mult redus direct de la pompă, fără să mai aștepte rambursarea accizei și a TVA‑ului.

- Publicitate -

Potrivit oficialului, pentru anul agricol 2026 se ia în considerare ca pentru fermierii care au declarat suprafața de teren la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) să fie oferit un volum de până la 78 de litri de motorină pe hectar, pe care aceștia să îl poată achiziționa la un preț între 4 și 4,5 lei pe litru.

În prezent, un litru de motorină costă în jur de 8,6 lei la pompă, iar schema tradițională de sprijin pentru fermieri presupune rambursarea accizei și a TVA‑ului după depunerea de documente la APIA, ceea ce generează birocrație și întârzieri, potrivit digi24.ro.

- Publicitate -

Barbu a explicat că una dintre soluțiile luate în calcul este introducerea unui sistem de tichete emis de Imprimeria Națională. Aceste tichete ar putea fi utilizate la punctele de distribuție acreditate pentru achiziția de motorină cu preț redus, fără plata accizei și a TVA‑ului la pompă.

„Vreau ca fermierii să aibă acces la carburanți direct de la pompă și să nu mai depindă de procedurile lungi de rambursare. Este un mecanism pe care l‑am discutat cu Ministerul Finanțelor și pe care intenționăm să îl aprobare în Guvern în următoarele două–trei săptămâni”, a spus ministrul.

Autoritățile susțin că o astfel de măsură ar reduce birocrația și costurile pentru agricultori, oferindu‑le acces mai rapid la combustibil esențial în activitatea agricolă.