- Publicitate -
Observatorul PrahoveanNațional

Fermierii din România ar putea să cumpere motorină la prețuri cuprinse între 4 și 4.5 lei/litru

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat că executivul analizează un mecanism prin care fermierii din România ar putea cumpăra motorină la un preț mult redus direct de la pompă, fără să mai aștepte rambursarea accizei și a TVA‑ului. 

- Publicitate -

Potrivit oficialului, pentru anul agricol 2026 se ia în considerare ca pentru fermierii care au declarat suprafața de teren la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) să fie oferit un volum de până la 78 de litri de motorină pe hectar, pe care aceștia să îl poată achiziționa la un preț între 4 și 4,5 lei pe litru.

În prezent, un litru de motorină costă în jur de 8,6 lei la pompă, iar schema tradițională de sprijin pentru fermieri presupune rambursarea accizei și a TVA‑ului după depunerea de documente la APIA, ceea ce generează birocrație și întârzieri, potrivit digi24.ro.

- Publicitate -

Barbu a explicat că una dintre soluțiile luate în calcul este introducerea unui sistem de tichete emis de Imprimeria Națională. Aceste tichete ar putea fi utilizate la punctele de distribuție acreditate pentru achiziția de motorină cu preț redus, fără plata accizei și a TVA‑ului la pompă.

„Vreau ca fermierii să aibă acces la carburanți direct de la pompă și să nu mai depindă de procedurile lungi de rambursare. Este un mecanism pe care l‑am discutat cu Ministerul Finanțelor și pe care intenționăm să îl aprobare în Guvern în următoarele două–trei săptămâni”, a spus ministrul.

Autoritățile susțin că o astfel de măsură ar reduce birocrația și costurile pentru agricultori, oferindu‑le acces mai rapid la combustibil esențial în activitatea agricolă.

- Publicitate -

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Copiii nu vor mai acces online la vape, alcool și jocuri de noroc. Proiectul care poate salva generații

Marius Nica Marius Nica -
Doi deputați USR de Prahova, Marius-Felix Bulearcă și George-Nicolae...

Cât costă Paștele în stațiunile de pe Valea Prahovei, în 2026

Corina Matei Corina Matei -
În 2026, pe Valea Prahovei, în perioada Paștelui, încă...

Impozit de 11 ori mai mare pentru micile firme din Ploiești. Antreprenorii vorbesc despre „închideri”

Corina Matei Corina Matei -
Micii antreprenori din Ploiești, cei care dețin firme care...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -