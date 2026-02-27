- Publicitate -
Observatorul PrahoveanNațional

Președintele Nicușor Dan a promulgat legea privind pensiilor magistraților

Corina Matei
Autor: Corina Matei
nicusor dan

Vineri, 27 februarie 2026, președintele Nicușor Dan a promulgat legea privind reforma pensiilor magistraților. Acesta a spus însă că susține măsurile legislative și administrative cerute de corpul profesional, se arată în postarea președintelui de pe Facebook.

- Publicitate -

„Am promulgat în această dimineață legea privind pensiile magistraților, în urma publicării în Monitorul Oficial a deciziei Curții Constituționale.

Recalibrarea modului de calcul al acestor pensii este un gest de echitate, așteptat de societatea noastră. Încrederea cetăţenilor în stat se recâştigă atunci când reformele aşteptate de societate devin realitate.

- Publicitate -

Îi asigur pe magistrați că munca lor este respectată, iar importanța lor în arhitectura statului este pe deplin recunoscută. Voi susține măsurile legislative și administrative cerute de corpul profesional pentru optimizarea condițiilor în care își desfășoară activitatea”, a scris președintele Dan.

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Ploiești fără păcănele. Ce spun organizatorii de jocuri de noroc: Efectul de protejare e doar iluzoriu!

Corina Matei Corina Matei -
Noua măsură legislativă care dă posibilitatea administrațiilor locale de...

Paranormal pe TikTok la Castelul Hasdeu. Primăria Câmpina: n-am aprobat! Plângere la Poliție pentru fals în declarații

Luiza Toboc Luiza Toboc -
Primăria Câmpina dezminte informațiile conform cărora, în noaptea de...

Vreți un Ploiești fără păcănele? Sondaj Observatorul Prahovean

Marius Nica Marius Nica -
Observatorul Prahovean a demarat campania „Ploiești, fără păcănele!”, prin...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -