Președintele Nicușor Dan a promulgat legea privind pensiilor magistraților

Vineri, 27 februarie 2026, președintele Nicușor Dan a promulgat legea privind reforma pensiilor magistraților. Acesta a spus însă că susține măsurile legislative și administrative cerute de corpul profesional, se arată în postarea președintelui de pe Facebook.

„Am promulgat în această dimineață legea privind pensiile magistraților, în urma publicării în Monitorul Oficial a deciziei Curții Constituționale.

Recalibrarea modului de calcul al acestor pensii este un gest de echitate, așteptat de societatea noastră. Încrederea cetăţenilor în stat se recâştigă atunci când reformele aşteptate de societate devin realitate.

Îi asigur pe magistrați că munca lor este respectată, iar importanța lor în arhitectura statului este pe deplin recunoscută. Voi susține măsurile legislative și administrative cerute de corpul profesional pentru optimizarea condițiilor în care își desfășoară activitatea”, a scris președintele Dan.