Tânăr pe trotinetă, fără cască și cu căști în urechi, lovit de autobuz în Cluj

Un adolescent care se afla pe trotinetă a fost accidentat grav, ieri, de un autobuz în zona centrală din Cluj. În momentul impactului, tânărul nu purta cască de protecție și avea căștile în urechi. Acesta ar fi trecut pe culoarea roșie a semaforului, potrivit digi24.ro.

Adolescentul, în vârstă de 17 ani, se deplasa pe trotinetă pe o stradă secundară și ar fi intrat în intersecție pe culoarea roșie a semaforului, moment în care a fost lovit din plin de un autobuz, condus de un bărbat de 50 de ani, care circula regulamentar.

Impactul, extrem de puternic, a fost filmat de camera de bord a autobuzului. În momentul impactului, adolescentul nu purta cască și avea căști în urechi.

Tânărul a fost transportat la spital. Atât șoferul autobuzului, cât și minorul, au fost testați pentru consumul de alcool, iar rezultatele au fost negative. Polițiștii continuă acum cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul.