„Aviația nu este cancan”. Companiile aeriene îl critică pe ministrul Sănătății după incidentul HiSky

Un schimb dur de replici a izbucnit între ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete (PSD), și reprezentanții industriei aviatice, după ce un avion al companiei HiSky, cu 186 de persoane la bord, a revenit de urgență pe Aeroportul Internațional Henri Coandă.

Aeronava, care decolase duminică pe ruta București–Hurghada, s-a întors din drum după ce pilotul a semnalat activarea unui senzor de presurizare la nivelul cabinei. Potrivit comunicatului transmis de aeroport, aeronava a survolat aproximativ 40–45 de minute pentru a-și reduce greutatea înainte de aterizare, care s-a desfășurat în condiții de siguranță.

Celulă de criză activată la Ministerul Sănătății

Ministrul Sănătății a anunțat pe Facebook că a convocat o celulă de criză și a pus în alertă spitalele de urgență din București, invocând posibilitatea unui scenariu cu victime multiple.

„Rolul meu, ca ministru al Sănătății, nu este să reacționez după ce se întâmplă ceva grav. Rolul meu este să fiu pregătit înainte”, a transmis Rogobete, explicând că spitalele funcționează deja cu un grad de ocupare de peste 90%, iar o eventuală intervenție medicală în masă ar fi necesitat coordonare prealabilă.

El a precizat că a menținut legătura cu reprezentanții aeroportului, cu Ministerul Transporturilor și cu Departamentul pentru Situații de Urgență și că măsurile au fost unele de prevenție, nu de panică.

„Informarea înseamnă transparență. Iar transparența, într-o situație potențial critică, înseamnă încredere”, a mai spus ministrul.

Reacția industriei aviatice: „Aviația nu este cancan”

Poziția ministrului a fost contestată public de Asociația Carpathia, organizație care reunește mai multe companii aeriene românești, printre care TAROM, AnimaWings, DAN AIR, HelloJets, FLY LILI, Legend Airlines și Star East Airlines.

Reprezentanții asociației au acuzat faptul că mesajele publice ale ministrului au sugerat iminența unui dezastru și au inventariat numărul de ambulanțe și paturi ATI pregătite, ceea ce ar fi putut induce panică.

„Aviația nu este cancan. Profesionismul înseamnă proceduri, nu panică indusă”, au transmis aceștia, subliniind că astfel de situații sunt relativ frecvente și gestionabile în industria aviatică globală.

Potrivit organizației, în ultimii ani, în România au existat cel puțin trei–patru incidente similare, în special la aeronave de tip Boeing 737, care au raportat indicații eronate de nepresurizare în cală, toate fiind soluționate fără riscuri pentru pasageri.

Asociația a solicitat Ministerului Sănătății și altor instituții fără expertiză în aviație să lase comunicarea tehnică în sarcina specialiștilor din domeniu, precum Ministerul Transporturilor, Autoritatea Aeronautică Civilă Română sau ROMATSA.

Ministrul își asumă decizia

În replică, Alexandru Rogobete a respins acuzațiile și a transmis că își asumă atât reacția rapidă, cât și comunicarea publică.

„Imaginați-vă scenariul invers: 20–30 de pacienți ajung simultan la spitale și noi nu suntem pregătiți. Atunci ce am fi spus?”, a punctat acesta.

Ministrul a explicat că, chiar și în cazul unei aterizări sigure, pot exista pasageri cu hipoxie, atacuri de panică sau alte probleme medicale care necesită evaluare și eventual spitalizare.