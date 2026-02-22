- Publicitate -
Un avion cu 180 de oameni la bord încearcă să aterizeze la Otopeni. Celulă de criză la Ministerul Sănătății

Roxana Tănase
Avionul a decolat în această seară de pe Aeroportul Henri Coandă, însă după 30 de minute pilotul a semnalat activarea unui senzor de presurizare la nivelul cabinei. La Ministerul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că a fost constituită o comisie de criză.

UPDATE: Aeronava a reușit să aterizeze pe Aeroportul Otopeni, nefiind semnalate probleme.

Știre inițială

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, într-o postare pe Facebook, a precizat că Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISU BIF) a fost notificat și a activat planul de intervenție preventivă la nivelul aeroportului. La bordul aeronavei sunt 180 de pasageri și șase membri ai echipajelor. (Detalii AICI)

Oficialul a menționat că măsurile sunt strict preventive, conform protocolului aplicabil în astfel de situații, pentru a asigura un răspuns rapid în eventualitatea unei necesități medicale sau tehnice.

„Suntem în contact permanent cu Departamentul pentru Situații de Urgență, stațiile UPU/SMURD și toate structurile implicate. Rămânem în alertă până la aterizarea în condiții optime a aeronavei”, a precizat Rogobete.

Aeronava companiei HiSky, care opera cursa pe ruta București – Hurghada (Egipt), a semnalat activarea unui senzor de presurizare la nivelul cabinei.

