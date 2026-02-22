Situație de urgență. Aeronavă cu 180 de pasageri revine de urgență pe Otopeni după activarea unui senzor de presurizare

O aeronavă a companiei HiSky, care opera în această seară cursa București – Hurghada (Egipt), trebuie să revină la Aeroportul Internațional Henri Coandă București după ce la bord a fost semnalată activarea unui senzor de presurizare la nivelul cabinei. Anunțul a fost făcut de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

UPDATE: Avionul care a reclamat o problemă la bord a aterizat pe Otopeni.

UPDATE: La ministerul Sănătății a fost constituită o Celulă de criză. (Detalii AICI).

UPDATE: Aeronava a decolat la ora 19.19, însă după 30 de minute a fost semnalat faptul că în cabina căpitanului s-a activat un senzor de presurizare.

Raed Arafat, șeful DSU, într-o intervenție la digi24, a precizat că nu este o situație de panică. Aterizarea ar urma să aibă loc după consumarea unei părți din combustibil. Totodată, oficialul a susținut că nu a fost primită nicio informare din partea pilotului că ar fi probleme în avion.

Știre inițială

Potrivit informațiilor disponibile, comandantul aeronavei a decis întoarcerea pe aeroportul de plecare, în conformitate cu procedurile standard de siguranță.

Înainte de aterizare, aeronava survolează zona pentru reducerea greutății și pentru pregătirea în condiții optime a manevrei. La bord se află 180 de pasageri și 6 membri ai echipajului.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov a fost notificat și a activat planul de intervenție preventivă la nivelul aeroportului. La fața locului au fost mobilizate 10 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială pentru descarcerare, echipaje de salvatori, patru echipaje SMURD, o unitate de terapie intensivă mobilă și două ambulanțe SABIF.

Autoritățile precizează că măsurile sunt strict preventive, fiind aplicate conform protocolului pentru astfel de situații, pentru a asigura un răspuns rapid în cazul unei eventuale necesități medicale sau tehnice.

Situația este monitorizată în permanență, iar reprezentanții aeroportului vor reveni cu informații actualizate. Siguranța pasagerilor și a echipajului rămâne prioritatea principală.