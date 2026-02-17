Când se încălzește vremea. Estimările meteo pe patru săpămâni

Vremea va fi mai rece decât de obicei săptămâna aceasta, mai ales în estul țării, dar apoi temperaturile vor crește peste medie în majoritatea regiunilor, arată estimările ANM pentru perioada 16 februarie – 16 martie.

Săptămâna 16.02.2026 – 23.02.2026

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile estice, iar în rest se vor situa în jurul celor normale. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în extremitatea de sud-est a teritoriului.

Săptămâna 23.02.2026 – 02.03.2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele sudice. Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în regiunile vestice, nord-vestice și centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Săptămâna 02.03.2026 – 09.03.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval, în toate regiunile.

Săptămâna 09.03.2026 – 16.03.2026

Valorile termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a teritoriului.

Estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF – Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată.

Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2006-2025. Fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu sunt incluse.