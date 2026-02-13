Eurovision România 2026: TVR a anunțat cei zece finaliști. Publicul poate trimite încă o piesă în finală

Televiziunea Română a făcut publică lista celor zece artiști calificați în finala Selecției Naționale pentru Eurovision România 2026. Decizia a fost luată de juriul de specialitate în urma etapei de audiții.

Cei zece finaliști sunt:

Alejandro Zandes & Emil Rengle („Bailando Solo”)

Alexandra Căpitănescu („Choke Me”)

Edward Maya x LavBbe x Costi („Everybody Needs Somebody”)

Emy Alupei („Tili Bom”)

HVNDS („DOR”)

Monica Odagiu („Fereastră Pentru Un Orb”)

Olivia Addams („Croco”)

Robert Lukian („Fire to the Lies”)

Vanu („Therapy Enemy”)

Yguana („Happy Birthday”)

Finala Selecției Naționale va avea loc pe 4 martie 2026 și va fi transmisă în direct la TVR.

„Wild Card” din partea publicului

Organizatorii au decis să implice și publicul în procesul de calificare. Astfel, piesele clasate pe locurile 11–15 după punctajul juriului intră într-o procedură specială de selecție, denumită „Wild Card din partea publicului”.

Cele cinci piese care pot intra în finală sunt:

Alexa & Aria Moon – „iELE”

Antonio Pican – „Humans”

Bogdan Medvedi – „Broken Heart”

Impact – „Bengalo”

Wrs – „All The Way”

Până duminică, 15 februarie, ora 19:00, publicul poate viziona videoclipurile pe canalul oficial de YouTube al TVR, într-un playlist dedicat. Piesa care va acumula cele mai multe vizualizări va deveni al 11-lea finalist.

După încheierea etapei „Wild Card”, TVR va publica un nou playlist care va include toate cele 11 piese calificate în finală. Acesta va rămâne disponibil până pe 4 martie 2026, ora 12:00.

Cum va fi ales reprezentantul României

Marea Finală va avea loc în studiourile TVR, iar reprezentantul României la Eurovision Song Contest 2026 va fi ales de juriu. Numărul de vizualizări acumulat de fiecare piesă finalistă pe YouTube ar putea conta ca element de departajare în cazul unui balotaj.

România își va desemna astfel artistul care va reprezenta țara pe scena internațională a Eurovision 2026.