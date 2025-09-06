Mai puține persoane vor beneficia de buletin electronic gratuit

Guvernul a aprobat la jumătatea lunii august diminuarea de la 5 milioane de cetățeni la 3,5 milioane de cetățeni a țintei de beneficiari care vor primi gratuit buletine electronice.

Decizia a venit în urma propunerii Ministerului Afacerilor Internet de a reduce cu 21 milioane de euro din bugetul din PNRR alocat acestui proiect, potrivit unui memorandum adoptat de Executiv.

Motivul invocat de MAI a fost „securizarea investiției” și „eficientizarea utilizării fondurilor alocate prin PNRR”, „ținând cont de riscul fiscal sistemic cu care se confruntă România în prezent”.

României i-a fost alocat un buget de 150 de milioane de euro, fonduri nerambursabile, din Planul de redresare și reziliență, pentru emiterea noilor cărți electronice de identitate.

Emiterea a 5 milioane de cărți electronice de identitate până la 30 iunie 2026 a fost una din țintele asumate în PNRR în cadrul acestui proiect, gestionat de MAI.

Primele buletine electronice au fost emise într-un proiect pilot la Cluj, în vara anului 2021, dar din motive tehnice, în București și alte orașe au fost emise abia din aprilie – august 2025.

În memorandumul adoptat joi de Guvern, Ministerul Afacerilor Interne, condus de Cătălin Predoiu, susține că ritmul inițial de implementare a fost unul moderat, din motive precum: caracterul de noutate al proiectului care a presupus dezvoltarea și operaționalizarea unor fluxuri administrative și tehnice complet noi, lipsa de familiaritate a personalului din serviciile publice de evidență a persoanelor cu noile proceduri de emitere a cărților electronice, interesul cetățenilor pentru noile documente și capacitatea administrativă variabilă a autorităților locale.

„Analiza punctuală a situației curente a relevat faptul că principalul obstacol este reprezentat de capacitatea încă scăzută de preluare a datelor biometrice și a cererilor de la cetățeni. Deși rețeaua de ghișee și fluxurile operaționale au fost extinse, ritmul actual este influențat de limitările de personal, infrastructură și accesibilitate pentru anumite categorii de populație.

Analiza raportărilor săptămânale transmise până în prezent confirmă dinamica procesului de emitere a CEI, precum și angajamentul asumat de MAI în acest sens, până la data de 28.08.2025, fiind emise 436.674 cărți electronice de identitate și 467.290 cereri preluate”, se arată în document.

MAI a luat o serie de măsuri pentru a accelera procesul de emitere a cărților electronice de identitate:

– a recomandat autorităților locale să întreprindă toate demersurile în vederea extinderii rețelei de ghișee de preluare a cererilor (până în prezent, au fost operaționalizate 672 de ghișee), MAI acordând asistență și suport tehnic pentru configurarea aparaturii în vederea preluării cererilor de eliberare a cărților electronice de identitate;

– adaptarea infrastructurii de la nivelul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare de carieră ale României în vederea preluării cererilor de la cetățenii români aflați în străinătate, începând cu trimestrul IV 2025;

– implementarea posibilității de depunere a cererilor la orice S.P.C.E.P., măsură deja operaționalizată, care oferă cetățenilor mai multă flexibilitate și contribuie la decongestionarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor aglomerate;

– dezvoltarea unei aplicații mobile dedicate, aflată în fază avansată, care va permite citirea securizată a informațiilor stocate în cipul cărții electronice de identitate, contribuind astfel la o mai bună înțelegere și utilizare a funcționalităților pe care le presupune noul document.

Pentru a putea depăși dificultățile legate de ritmul de preluare a datelor biometrice, sunt luate în vedere următoarele măsuri suplimentare:

– organizarea de caravane pentru preluarea cererilor și datelor biometrice, atât în București, cât și în teritoriu, în zone greu accesibile sau în contextul unor evenimente culturale și sportive, pe modelul campaniilor anterioare pentru pașapoartele biometrice.

– operaționalizarea unei soluții digitale pentru preluarea exclusiv online a datelor necesare emiterii CEI, prin dezvoltarea unui portal securizat care să permită încărcarea documentelor și colectarea datelor biometrice în format standardizat, cu validare finală la prezentarea pentru activarea documentului.

– prioritate vor avea persoanele cu cărți de identitate simple emise recent, cu valabilitate redusă, pentru a asigura tranziția rapidă la CEI. Această măsură susține conformarea României la Regulamentul (UE) 2025/1208, care prevede că toate cărțile de identitate trebuie să fie electronice până în august 2031, iar documentele simple emise în prezent nu pot depăși această dată, indiferent de termenul înscris;

– stoparea emiterii de cărți de identitate model 1997, în contextul intensificării campaniilor de informare și promovare a CEI, care pun accent pe simplificarea accesului la servicii publice online, securitatea datelor și avantajele utilizării documentului electronic.

În contextul măsurilor de mai sus, MAI estimează că vor fi emise în medie, aproximativ 307.655 cărți electronice de identitate/lunar, număr care va permite atingerea țintei de 3,5 milioane până la data de 30.06.2026, se mai arată în memorandum.