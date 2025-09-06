- Publicitate -

Cine este noul șef al Corpului de Control al Prim-Ministrului

Premierul României, Iliei Bolojan, l-a numit pe Crinel Nicu Grosu în funcția de șef al Corpului de Control al Prim-Ministrului, cu rang de secretar de stat.

Decizia a fost publicată vineri în Monitorul Oficial, după ce Guvernul a eliminat criteriile de numire în această funcție, pe care premierul le considera „mult prea restrictive”.

Nicu Grosu a ocupat funcții în Direcția Generală Anticorupție din februarie 2014 și până în prezent.

Potrivit CV-ului lui Crinel Nicu Grosu, din iulie 2025 și până de curând, acesta a ocupat funcția de împuternicit șef al Biroului Operativ din cadrul Serviciului Special în cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie, Ministerul Afacerilor Interne.

Acesta a avut ca principale responsabilită următoarele: coordonarea activităților desfășurate la nivelul Biroului Operativ; planificarea și coordonarea activităților în care se folosesc investigatori sub acoperire în cazurile din competența Direcției Generale Anticorupție şi reprezentarea Serviciului Special în relația cu unitățile de parchet și alte instituții.

Grosu a ocupat și alte funcții în cadrul Direcției Generale Anticorupție de-a lungul mai multor ani, iar, anterior, a fost angajat al ANAF.

Între 2014 – 2016, el a urmat cursurile masterului „Studii aprofundate în domeniul ordinii publice și siguranței naționale” şi principalele materii studiate sunt: elemente de proprietate intelectuală în cercetarea științifică, cercetarea criminalistică, cercetarea științifică în domeniul Schengen, cercetarea fundamentală a prevenirii criminalității.

Iar în perioada cuprinsă între anii 2005 – 2007, Crinel Nicu Grosu a făcut master în Relaţii Internaţionale şi Instituţii Europene, iar Dreptul Internaţional Public, Programele Europene, Istoria Relaţiilor Internaţionale şi Securitatea Europeană se numără printre materiile pe care le-a studiat.

