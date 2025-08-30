Incendiul de la punga de gaze din Amara s-a stins. Imagini ISU

Un foraj de adâncime pentru puțuri de apă pentru oraș a deschis o pungă de gaze, vineri seară, la Amara, în Ialomița. Ulterior, gazele s-au autoaprins cu o explozie care a aruncat un jet de foc.

- Publicitate -

Autoritățile au creat un perimetru de siguranță de 300 de metri a fost creat în jurul acestuia, dar gazele (extrem de toxice) au fost lăsate să ardă.

Ulterior, pompierii au intervenit cu roboți, care au răcit zona din jurul craterului și au ținut sub control incendiile izbucnite la trei case din jurul acestuia. Doar aceste locuințe au suferit pagube materiale.

Imagini filmate de reprezentanții ISU la locul intervenției: