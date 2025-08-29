- Publicitate -

Explozie la Amara. O pungă de gaze s-a aprins

Marius Nica
Autor: Marius Nica

Data:

Mai multe locuințe din Amara, Ialomița, au luat foc după o explozie la o pungă de gaze descoperită în urma unor săpături.

Potrivit DSU, forajul a generat un jet de apă, gaze toxice și materiale solide, cu înălțimi de până la 50-60 metri, care a pus în pericol locuințele aflate în apropiere. În urma fenomenului, s-a format și un crater cu o rază de aproximativ 40-50 metri.

Șeful DSU, Raed  Arafat a declarat la Digi 24 că 96 de case, cu 200 de persoane, au fost evacuate. totodată s-a emis și un mesaj RO Alert.

Din fericire, nu s-au înregistrat victime.

Ploieștiul prinde viață pe malul Dâmbului

Un pârâu uitat de oraș, transformat într-un loc al comunității. Aceasta este provocarea lansată de Asociația „Ploiești pentru oameni”, o inițiativă a unor tineri...
„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...
Polițista locală de la Rutieră: „Meseria mi-a fost predestinată”

0
Meseria de polițist local nu este una ușoară sau...
Muzee mai puțin cunoscute din Prahova și comorile pe care le ascund

0
Prahova nu înseamnă doar munți, stațiuni sau restaurante. În...
Ploieștiul prinde viață pe malul Dâmbului

0
Un pârâu uitat de oraș, transformat într-un loc al...
Dan Helciug și magia Queen Simfonic la Republik Fest

0
Pe scena Republik Fest 2025, Dan Helciug va aduce...
Grevă spontană în mai multe primării din Prahova

2
Proiectul de lege privind reducerea cu 25% a personalului...
Lista principalelor măsuri adoptate de Guvernul României

0
Guvernul României a adoptat, vineri, un nou pachet de...
Polițista locală de la Rutieră: „Meseria mi-a fost predestinată”

0
Meseria de polițist local nu este una ușoară sau...
Muzee mai puțin cunoscute din Prahova și comorile pe care le ascund

0
Prahova nu înseamnă doar munți, stațiuni sau restaurante. În...
Tratamentul Laviniei Vlad, plătit de Ministerul Sănătății

0
Ploieșteanca în vârstă de 37 de ani, care a...
Ploieștiul prinde viață pe malul Dâmbului

0
Un pârâu uitat de oraș, transformat într-un loc al...
Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Un loc la șapte mașini

3
Invitații lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
Cine este Alexis Stan, cel mai tânăr pilot de drift din Europa

0
În luna aprilie 2025, Alexis Stan, în vârstă de...
Ce surprize au pregătit organizatorii la Republik Fest 2025

0
Vlad Mateescu, directorul filarmonicii din Ploiești, a  fost invitatul...
O țară guvernată cu teme false, cu tineri abandonați

2
În timp ce agenda publică este umplută de teme...
Conflict la Ploiești: Primar – Consiliul Local. Deja vu?

14
Cui îi pasă de ploieșteni în aceste zile în...
Cum ne fură statul cu TVA-ul. Facturile, umflate cu 2%

0
Guvernul a majorat cota TVA de la 19% la...
