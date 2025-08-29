Explozie la Amara. O pungă de gaze s-a aprins

Mai multe locuințe din Amara, Ialomița, au luat foc după o explozie la o pungă de gaze descoperită în urma unor săpături.

Potrivit DSU, forajul a generat un jet de apă, gaze toxice și materiale solide, cu înălțimi de până la 50-60 metri, care a pus în pericol locuințele aflate în apropiere. În urma fenomenului, s-a format și un crater cu o rază de aproximativ 40-50 metri.

Șeful DSU, Raed Arafat a declarat la Digi 24 că 96 de case, cu 200 de persoane, au fost evacuate. totodată s-a emis și un mesaj RO Alert.

Din fericire, nu s-au înregistrat victime.

