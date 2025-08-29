Lista principalelor măsuri adoptate de Guvernul României

Guvernul României a adoptat, vineri, un nou pachet de măsuri fiscale. Pensiile magistraților, măsuri fiscale în Sănătate, dar și reduceri ale indemnizațiilor membrilor din Consiliile de Administrație sunt câteva dintre principalele decizii adoptate. Proiectul privind reforma în administrația locală nu a fost, momentan, adoptat, potrivit biziday.ro.

Pe ordinea de zi a ședinței Guvernului de vineri s-au aflat cinci dintre cele șase pachete de măsuri fiscale. Cel referitor la reforma în administrația locală va fi discutat, cel mai probabil, duminică.

Pe lista de măsuri discutate au figurat: pensiile magistraților, pachetele pe sănătate, companiile de stat, autoritățile autofinanțate ASF, ANCOM, ANRE, și componenta de fiscalitate – insolvență.

Principalele măsuri au fost anunțate de premierul Ilie Bolojan, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, secretarul general al Guvernului, Radu Oprea și șeful Cancelariei Prim-Ministrului, care au susținut o conferință de presă la finalul ședinței de Guvern.

Pachet de măsuri în Justiție

prelungirea vârstei de pensionare la vârsta standard, deci până la 65 de ani, în următorii 10 ani

valoarea pensiei în magistratură propusă nu va putea depăși 70% din valoarea ultimului salariu, ceea ce oricum este cea mai mare pensie dintre categoriile profesionale din țară.

un sistem de salarizare clar, predictibil, care să nu afecteze salariile magistraților

Pachet de măsuri în Sănătate

reorientarea pacienților din zona de spitalizare continuă în zona de medicină primară și de ambulatoriu de specialitate.

Regândirea indicatorilor de performanță și reevaluare anuală pentru manageri

modul de ocupare al funcțiilor de conducere pentru secțiile clinice, mai exact șefii de secție nu vor mai fi numiți direct de universități, ci vor ocupa postul prin concurs bazat pe indicatori de performanță

decontarea serviciilor în cabinetul de familie: 20% din bugetul alocat se va duce pentru plata pentru liste (sumă fixă), iar 80% va fi decontat în funcție de numărul de servicii pe care medicul de familie le raportează

Salarii – se va ține cont de ponderea personalului, ponderea pentru servicii medicale, de complexitatea cazurilor, se va calcula un indice care va stabili cuantumul influențelor salariale alocate spitalului.

Creșterea programului de lucru acolo unde se poate, unde există resursă umană ( estimăm peste 60% din spitalele din România)

Buget mai mare pentru clawback

Reduceri de indemnizații pentru membrii CA

membri executivi, neexecutivi – modificarea indicatorilor de performanță – indici de 50-75% de performanta financiara, 25-50% nefinanciari

cerințe mai mari pentru companiile de recrutare.

Scăderea numărului de membri în consilii de administrație de la 7 la 5, de la 5 la 3,

reducerea indemnizațiilor în procente semnificative – pot primi maxim două salarii medii brute pe ramură

componenta variabilă este plafonata la maxim 2 salarii brute pe an o singură dată pe an.

Măsuri pentru ASF, ANRE și ANCOM