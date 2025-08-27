Livrator de mâncare străin, lovit cu pumnul în față, la București

Marian Godină a publicat pe pagina sa de Facebook un videoclip care arată momentul în care un bărbat lovește cu pumul în față un livrator străin pe o stradă din București, iar apoi îi strigă „du-te înapoi în țara ta”.

- Publicitate -

UPDATE: Agresorul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Agresorul a încercat ulterior să fugă, însă a fost prins de un polițist în timpul liber, potrivit imaginilor, informație ulterior confirmată de Poliția Capitalei.

„Aseară, în capitala României, un tânăr a observat un livrator de mâncare asiatic pe un scuter. Tânărul a scos telefonul și a pornit filmarea. S-a apropiat de asiatic și, mișelește, l-a lovit cu pumnul în figură, fără ca acesta să aibă timp de reacție”, a explicat Marian Godină.

Exclusiv Dr. Vintilescu, Mediurg: Ne așteptăm la o creștere a mortalității Măsurile fiscale dispuse de Guvernul Bolojan tind să genereze efecte în cascadă, dincolo de cele imediate, resimţite în plin de populaţie. Astfel, după ce...

- Publicitate -

Șocat de gestul românului, livratorul l-a întrebat șocat pe agresor care este problema, iar acesta i-a răspuns în engleză „du-te înapoi în țara ta, asta e problema”.

Potrivit lui Godină, victima, „un tânăr nepalez, foarte speriat”, a cerut ajutorul trecătorilor.

„Polițistul l-a prins și l-a imobilizat. Livratorul solicita venirea poliției, colegul meu l-a liniștit și i-a zis că el e de la poliție. Tânărul agresiv argumenta gestul spunând că își apăra țara. Agresorul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în arest”, a scris Godină, în postarea sa.

- Publicitate -

Filmarea a fost făcută chiar de atacator, acesta pornind înregistrarea chiar înainte de a se apropia de victimă.

„Un polițist din cadrul Secției 7, aflat în timpul liber, a surprins în flagrant un tânăr, în vârstă de 20 de ani, în timp ce agresa fizic un alt tânăr, cetățean străin. Polițistul a intervenit prompt și eficient, iar bărbatul, care a încercat să fugă, a fost prins și imobilizat.

În urma administrării probatoriului, tânărul a fost reținut pentru 24 de ore, urmând ca în cursul zilei de miercuri să fie prezentat magistraților, cu propunere legală.” se arată în comunicatul transmis de Poliția Capitalei.

Național Asociația pentru Drepturile Editorilor, semnal de alarmă Asociația pentru Drepturile Editorilor (AGDE) solicită aplicarea imediată a prevederilor legale privind remunerația compensatorie pentru copia privată în beneficiul editorilor de presă. Asociația pentru Drepturile...