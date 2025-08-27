Livrator de mâncare străin, lovit cu pumnul în față, la București

Marian Godină a publicat pe pagina sa de Facebook un videoclip care arată momentul în care un bărbat lovește cu pumul în față un livrator străin pe o stradă din București, iar apoi îi strigă „du-te înapoi în țara ta”.
UPDATE: Agresorul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.
Agresorul a încercat ulterior să fugă, însă a fost prins de un polițist în timpul liber, potrivit imaginilor, informație ulterior confirmată de Poliția Capitalei.
„Aseară, în capitala României, un tânăr a observat un livrator de mâncare asiatic pe un scuter. Tânărul a scos telefonul și a pornit filmarea. S-a apropiat de asiatic și, mișelește, l-a lovit cu pumnul în figură, fără ca acesta să aibă timp de reacție”, a explicat Marian Godină.
Șocat de gestul românului, livratorul l-a întrebat șocat pe agresor care este problema, iar acesta i-a răspuns în engleză „du-te înapoi în țara ta, asta e problema”.
Potrivit lui Godină, victima, „un tânăr nepalez, foarte speriat”, a cerut ajutorul trecătorilor.
„Polițistul l-a prins și l-a imobilizat. Livratorul solicita venirea poliției, colegul meu l-a liniștit și i-a zis că el e de la poliție. Tânărul agresiv argumenta gestul spunând că își apăra țara. Agresorul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în arest”, a scris Godină, în postarea sa.
Filmarea a fost făcută chiar de atacator, acesta pornind înregistrarea chiar înainte de a se apropia de victimă.
„Un polițist din cadrul Secției 7, aflat în timpul liber, a surprins în flagrant un tânăr, în vârstă de 20 de ani, în timp ce agresa fizic un alt tânăr, cetățean străin. Polițistul a intervenit prompt și eficient, iar bărbatul, care a încercat să fugă, a fost prins și imobilizat.
În urma administrării probatoriului, tânărul a fost reținut pentru 24 de ore, urmând ca în cursul zilei de miercuri să fie prezentat magistraților, cu propunere legală.” se arată în comunicatul transmis de Poliția Capitalei.